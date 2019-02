Karim Wade devenu subitement injoignable

L’arrivée de Wade père et les menaces que profèrent ce dernier depuis son retour à Dakar ont fini de convaincre les plus sceptiques de Karim Wade ne posera pas les pieds à Dakar de sitôt. Tout laisse croire que le gars manque de courage car, comment expliquer qu’en tant que candidat, même recalé il ne puisse pas se présenter devant les électeurs ? Comment expliquer qu’il envoie au feu son propre père dont l’âge avoisine les 100 ans ? Comment expliquer qu’après avoir annoncé son retour à plusieurs reprises on ne voit pas encore le bout de son nez. Il faut croire que c’est un poltron qui ne sait se battre qu’à travers les réseaux sociaux et certains pensent même qu’il est en train de narguer ses partisans. Car dès lors qu’il sait qu’il a peur de rentrer au pays pourquoi fait-il croire à ses militants qu’il n’en fera rien ? En tout cas, ses militants et responsables ne cachent plus leur frustration et la plupart ont décidé de lui tourner le dos. C’est ainsi que beaucoup d’entre eux ont rejoint le camp de Macky Sall ou ont donné leur accord de principe à des responsables de l’Apr pour soutenir leur candidat. Car ils ne comprennent pas qu’un homme qui prétend présider aux destinées du Sénégal puisse faire preuve d’une telle couardise en manipulant ses militants à partir de Doha où il se terre depuis son exil forcé.

D’ailleurs se partisans affirment que Karim Wade est devenu subitement injoignable depuis quelques jours. Peut-être qu’il attend que son père mette le feu au pays pour se signaler ? Si c’est le cas il attendra en vain car il ne se passera strictement rien à part des élections apaisées et une victoire prévisible de Macky Sall dès le premier tour.