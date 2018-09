Kédougou : 4 orpailleurs burkinabè interpellés

Les agents du secteur des Eaux et Forêt de Saraya (région de Kédougou) traquent les orpailleurs qui dévastent la forêt et endommagent les sols de la localité. Mercredi dernier, dans le cadre des opérations de lutte contre ces contrevenants, ils ont arrêté quatre individus de nationalité burkinabè.

Selon Sud Fm, qui donne l'information, six grammes d'or ont été saisis ainsi que des groupes électrogènes et des panneaux voltaïques.

La même source informe que le reste de la bande d'orpailleurs a pris la fuite, mais que les hommes du lieutenant Saliou Guèye, chef du secteur des Eaux et Forêt de Saraya, camperont encore dans la zone pour traquer d'éventuels hors la loi.