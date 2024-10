Keur Massar : 84 personnes interpellées par la gendarmerie aprés une opération de sécurisation

La compagnie de gendarmerie, renforcée par des unités mobiles, a mené, dans la nuit du 13 au 14 octobre 2024, une opération de sécurisation dans les secteurs de Mbeubeus, Zone de recasement, Serigne Diop, Terminus 54, MTOA, Soufou Montagne et Mbarou Serigne Touba, de 00h à 05h du matin.



En effet, à l’issue de cette opération, les gendarmes ont interpellé 84 individus pour diverses infractions et immobilisé 18 véhicules. Mais ce n’est pas tout, car les pandores ont également saisi plus de 500g de Chanvre indien, 08 couteaux, 12 coupes-coupes, 01 arme de marque revolver calibre 22 mm. Les opérations se poursuivent pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens.







Selon des informations, les opérations vont se poursuivre pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens.







































































rewmi