Khalifa SALL: « Je ne peux pas avoir fait 32 mois de prison » et avoir peur

Le président du mouvement Taxawu Senegal est en tournée politique à l’intérieur du pays en perspective de la présidentielle de 2024.



.



A Kaolack, Khalifa SALL est notamment revenu sur celle de 2019 et estime en avoir été écarté non pas par la Constitution mais par le régime de Macky SALL. Cependant, assure-t-il, pour celle à venir, rien ne va l’empêcher de se présenter.



« Je ne peux pas avoir fait 32 mois de prison, parce que je devais être candidat, et une fois libre, que j’aie des choses à craindre. Non, c’est même manquer de foi en Dieu et moi, je m’appelle Khalifa Ababacar SALL. N’ayons pas peur de là où nous voulons aller, les gars. C’est 2024 et nous allons gagner », déclare-t-il.



Seulement, pour Macky SALL, seule une amnistie peut remettre en selle Khalifa SALL et Karim WADE.