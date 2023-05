Khalifa Sall : "La violence n'a jamais été la réponse à un litige"

À Ngor, les semaines passent et se ressemblent. De nouvelles scènes d'affrontements entre des forces de l'ordre et des jeunes de la commune ont eu lieu le mardi 9 mai. D'après des informations de la RFM, ces manifestations ont coûté la vie à une personne.



Sur ses réseaux sociaux, Khalifa Sall s'est insurgé contre les méthodes répressives dont sont victimes ces jeunes : "Je condamne fermement l'usage excessif de la force contre les populations et la restriction des libertés érigée en mode de gouvernance".



L'ancien maire de Dakar ajoute : "j'apporte toute ma solidarité aux victimes, à leurs familles et aux autorités locales de la commune, et j'exige que toute la lumière soit faite sur ces incidents".



"J'en appelle à la retenue et au respect des droits des citoyens, et je rappelle aux autorités que la violence n'a jamais été la réponse à un litige", conclut l'un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi.