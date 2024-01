Khalifa Sall: « On ne reporte pas une élection à 31 jours… »

Khalifa Sall ne mâche pas ses mots, il dit être contre tout report de l’élection présidentielle.



« C’est ma position personnelle et on ne reporte pas une élection à 31 jours. Nous sommes à 31 jours du scrutin. Ce serait sur quelle base ? Qu’est-ce qui conduirait, qu’est ce qui justifierait, qu’est ce qui expliquerait un report ? J’aimerais bien en avoir les raisons. Parce que c’est ça le vrai problème, qu’est ce qui le justifierait ? », a déclaré le leader de Taxawu Sénégal, interviewé ce mercredi par Rfi.



Le leader politique exprime néanmoins sa solidarité à Karim Meïssa Wade éliminé de l’élection présidentielle 2024 à cause de sa double nationale.



« Nous sommes solidaires de tous les combats que nos amis, nos frères et nos camarades de lutte mènent pour préserver, protéger leurs droits. Karim doit participer, devait participer à cette élection. Qu’il puisse se battre aujourd’hui est normal et nécessaire et compréhensible », a-t-il fait savoir.





















































senego