Koungheul – Meurtre de l’infirmier chef de poste : un suspect arrêté dans un centre de santé

Ce dernier a été tué dans la nuit du lundi au mardi 20 mai, vers 4 heures du matin, lors d’une violente attaque menée par un groupe de malfaiteurs lourdement armés. Le drame s’est déroulé dans l’enclos à moutons appartenant à la victime, situé à proximité du centre de santé où il exerçait depuis plus d’une décennie. Alertées, les forces de l’ordre ont rapidement ouvert une enquête. Très vite, un premier suspect a été identifié et interpellé dans des circonstances pour le moins particulières.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, un individu gravement blessé s’est présenté quelques heures après l’attaque au centre de santé de Malem Hodar pour y recevoir des soins. Les enquêteurs, déjà sur la piste d’un assaillant blessé par la victime lors de l’agression, ont rapidement fait le lien entre les faits et le suspect.



Des agents en civil, qui surveillaient discrètement l’établissement, ont procédé à son arrestation. Il a ensuite été transféré à la brigade de gendarmerie de Koungheul, où il a été placé en garde à vue.



L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce meurtre qui a bouleversé la communauté locale.







































Le Soleil