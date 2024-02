L'Afrique pleure Peter Morgan, le chanteur principal de Morgan Heritage

Son décès, annoncé par sa famille, est survenu le 25 février à l'âge de 46 ans, la cause n'ayant pas été révélée. Suite à cette triste nouvelle, plusieurs figures de l'industrie musicale africaine ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux.



À travers son média, Urban Media Group, l'ancien membre du groupe de rap sénégalais Daara J, Lord Alajiman, réputé étroitement lié au groupe Morgan Heritage, a exprimé sa profonde tristesse en ces termes : « Urban Media Group tient à présenter ses condoléances les plus sincères à la famille Morgan Heritage et à tous ceux qui sont touchés par cette perte immense. Nous nous joignons à la communauté musicale pour rendre hommage à la vie et à l'œuvre exceptionnelles de Peter Morgan, dont la musique continuera d'inspirer et de toucher les générations futures. »



Bobi Wine, musicien ougandais devenu homme politique, a exprimé sa tristesse : « C'est triste d'apprendre la disparition soudaine de Peter Morgan, le chanteur principal du groupe Morgan Heritage. Repose en paix, Rasta. Jah le sait. »



Rokkku, chanteur et auteur-compositeur ougandais, a rendu hommage à « l'une des voix et des leaders les plus puissants que je connaisse », soulignant que « seuls les meilleurs sont rappelés par le Très-Haut. Repose en puissance, Peetah Morgan. »



Le chanteur de reggae ghanéen et médecin Knii Lante a partagé son chagrin, évoquant une discussion avec Peter lors du lancement de son album et présentant ses condoléances à la famille Morgan Heritage et à la communauté reggae mondiale.



Né à Brooklyn, New-York, le 11 juillet 1977, Peter Morgan, l'une des nombreuses progénitures du chanteur jamaïcain Denroy Morgan, a fondé en 1994 le groupe Morgan Heritage, dont la voix emblématique a marqué la scène reggae. Le groupe a signé avec MCA et sorti son premier album, Miracles, la même année, avant de revenir en Jamaïque.



Au fil des ans, avec les départs d'Una Morgan et Nakhamyah « Lukes » Morgan, Peter, Roy "Gramps" Morgan et Memmalatel « Mr. Mojo » Morgan ont connu des succès collectifs et individuels. Leur album de 2015, «Strictly Roots, a remporté un Grammy Award du meilleur album de reggae en 2016, suivi d'une autre nomination pour Avrakedabra en 2018.



Leur dernier album axé sur l'Afrique, The Homeland, sorti en avril 2023, a été salué pour ses collaborations avec des artistes de premier plan du continent, tels que Youssou N'Dour, Shatta Wale, Stonebwoy, Made Kuti, Otile Brown et Eddy Kenzo, entre autres.



S'exprimant l'année dernière à Music In Africa au sujet de cet album, Mr Mojo soulignait l'importance d'incorporer les sonorités africaines dans leur projet, créant ainsi un pont entre différents pays du continent et des artistes jamaïcains.

































MusicAfrica