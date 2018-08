L'Allemagne débarque au Sénégal avec une forte délégation d'opérateurs économiques

A l’invitation de Son Excellence Monsieur le PrésidentMacky SALL, Son Excellence Madame Angela MERKEL, Chancelière de la République fédérale d’Allemagne, effectuera une visite officielle au Sénégal, les 29 et 30 août 2018. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté commune des deux leaders de raffermir les excellentes relations d’amitié et de coopération entre leurs deux pays. Le Président SALL salue la qualité exemplaire de la coopération sénégalo allemande et se réjouit d’accueillir à Dakar Madame la Chancelière Angela MERKELqui sera accompagnée par une forte délégation d’opérateurs économiques allemands. Au cours de cette visite, les deux dirigeants auront des entretiens sur des questions d’intérêt commun au plan bilatéral, régional et international.