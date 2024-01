L'ONU lance un appel pour fournir une aide humanitaire d'urgence en Ukraine

L'ONU lance un appel à pour fournir une aide humanitaire d'urgence en Ukraine.



Un appel formulé par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, au terme d'une visite d'une semaine dans le pays, qui l'a mené dans plusieurs régions touchées par la guerre.



Dans une localité ciblée par des drones il y a deux semaines, un couple a vu sa maison détruite lors d'une attaque, alors qu'il se trouvait à l'intérieur :



"Il n'y avait plus de fenêtres ni de portes", témoigne l'habitante. "Les vêtements et notre lit étaient recouverts de verre. Nous avons utilisé du film étirable qu'on nous avait donné pour boucher les trous parce qu'il n'y avait rien d'autre à sauver."



"Le HCR a pu tout de suite aider cette famille en l'aidant à calfeutrer les fenêtres, par exemple", a indiqué Filippo Grandi, Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés lors de sa visite sur le terrain. "Il fait très froid en Ukraine en hiver. Le HCR "l'a aussi aidé à réparer les plafonds et à nettoyer les décombres, toutes ces choses que les gens doivent faire immédiatement pour pouvoir continuer à vivre".



Les Nations unies et leurs partenaires ont demandé à la communauté internationale près de 3,8 milliards d'euros pour couvrir les coûts des opérations réalisées cette année en Ukraine. Depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine, intiée il y a bientôt deux ans, près de 10,8 millions de personnes ont bénéficié de ces dispositifs.