L’Offensive parisienne de Mohamed Dieng : Entre ambitions municipales et calculs présidentiels

C’est sous le voile étoilé du ciel dakarois que Mohamed Dieng, figure de proue de l'empire de loterie 1XBet et fraîchement investi à la présidence du Guédiawaye Football Club, s’apprête derechef à s’envoler vers la capitale française.



Ce déplacement, loin d’être une simple villégiature, s'inscrit dans une stratégie politique aux ambitions non dissimulées : d'abord la conquête future de la municipalité de Guédiawaye.



Fraîchement installé dans le faste d’une suite du prestigieux hôtel Peninsula à Paris, l'homme d’affaires a planifié une série de rencontres stratégiques avec la diaspora sénégalaise.



L'objectif de ce conclave parisien est limpide : séduire et rallier les déçus de la première heure, notamment les sympathisants du Pastef, pour les amener dans le giron de la mouvance présidentielle, incarnée par le parti Kiraay de l'actuel locataire du convoité Palais de l'avenue Roume.



Si la puissance financière du sieur Mohamed Dieng est de notoriété publique, capable de faire fléchir bien des résignations chez les plus modestes, l’histoire politique récente invite à la prudence.



L’ère de Macky Sall a prouvé que la surenchère financière et la distribution de prébendes ne suffisaient plus à garantir l'allégeance indéfectible des masses. Le désaveu subi par l'ancien régime, malgré ses largesses, en est la preuve éclatante.



Le cœur du corps électoral sénégalais n’appartient plus aux appareils partisans. Il réside désormais dans cette immense masse silencieuse, aujourd'hui habitée par le dépit et l'observation. Ce sont ces citoyens de l'ombre, imperméables à la séduction pécuniaire, qui attendent de pied ferme les prochaines échéances locales, législatives et, par-dessus tout, le rendez-vous présidentiel de 2029.



À bon entendeur.

