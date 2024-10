L'UE demande aux États membres de fournir une aide médicale d'urgence au Liban

La commissaire européenne à la santé Stella Kyriakides et le commissaire à la gestion des crises Janez Lenarčič ont appelé les États membres de l'UE à fournir une aide médicale au Liban, dans une lettre adressée aux États membres, obtenue par Euronews.



La lettre cite "la poursuite des hostilités, qui ont mis à rude épreuve les services médicaux au Liban." Depuis le 30 septembre, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé une opération terrestre dans le sud du Liban, visant le groupe militant Hezbollah, soutenu par l'Iran.



La Commission européenne a reçu une demande officielle d'assistance de la part des autorités libanaises, soulignant le besoin urgent de fournitures médicales vitales, indique la lettre.



Cette demande est traitée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE établi en 2001, qui a renforcé la coopération entre les États membres de l'UE et dix autres pays participants afin d'améliorer la prévention et la réponse aux catastrophes.



Bien que le Liban ne soit pas membre de ce mécanisme, tous les pays du monde, ainsi que les agences des Nations unies et d'autres organisations internationales, peuvent demander l'aide de l'UE et de ses dix partenaires en cas d'urgence.



La lettre souligne que le système de santé libanais a du mal à faire face au nombre croissant de victimes, et que de nombreux patients ont besoin d'urgence d'un traitement médical spécialisé qui n'est plus disponible en raison de la destruction des infrastructures de santé.



Les commissaires européens ont exhorté les États membres à "agir rapidement et de manière coordonnée", en demandant aux ministres de la santé et aux autorités chargées de la protection civile "d'offrir d'urgence une aide médicale supplémentaire au Liban".





L'aide doit être coordonnée par les autorités nationales de protection civile et dirigée vers le Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), le centre opérationnel du mécanisme de protection civile de l'UE.



Depuis sa création, le mécanisme de protection civile de l'UE a répondu à plus de 700 demandes d'assistance dans le monde.



Rien qu'en 2023, il a été activé 66 fois, en réponse à des crises telles que la guerre en Ukraine, les incendies de forêt en Europe et les tremblements de terre en Syrie et en Turquie.