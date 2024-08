L'UE verse 4,2 milliards d'euros à l'Ukraine

4,2 milliards d’euros. C’est le montant que vient de recevoir Kyiv de la part de l’Union européenne. Une somme versée dans le cadre du programme Ukraine Facility, qui est un soutien financier de quatre ans promis par Bruxelles.



L’annonce du versement de cette somme intervient en pleine incursion des troupes ukrainiennes à Koursk, sur le territoire russe. Bruxelles précise ne pas être impliquée dans cette offensive.



"L'UE n'est pas impliquée et ne commente pas les développements opérationnels sur la ligne de front. Nous soutenons pleinement l'Ukraine dans l'exercice légitime de ses droits inhérents à l'autodéfense et dans ses efforts pour restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté, ainsi que pour repousser et combattre l'agression illégale de la Russie", a déclaré Nabila Massrali, porte-parole de la Commission européenne.



Une semaine après le début de leur offensive à Koursk, les troupes ukrainiennes poursuivent leur avancée et revendiquent le contrôle de 1 000 km² dans la région. Mais les autorités l’assurent, Kyiv ne compte pas annexer de territoire en Russie.





Dans un message vidéo, Volodymyr Zelensky a fait allusion à cette offensive, et dit vouloir forcer Moscou à faire la paix.



"Il est juste de détruire les terroristes russes là où ils se trouvent, là où ils lancent leurs attaques. Nous voyons à quel point cela peut être utile pour rapprocher la paix. La Russie doit être contrainte à la paix si Poutine veut tant continuer à faire la guerre", a déclaré le président ukrainien.



Face à la percée ukrainienne, la Russie, qui a promis une riposte, a lancé une attaque de drones et de missiles balistiques en Ukraine, dans la nuit de lundi à mardi.



Lundi, Vladimir Poutine a tenu une réunion de sécurité sur cette crise, au cours de laquelle il a promis d'expulser les troupes ukrainiennes du territoire russe.