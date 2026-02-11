L’activiste Kaliphone Sall arrêté en France

La disparition inexpliquée du sieur Kalidou Babaly Sall, plus connu sous le nom de Kaliphone Sall, a suscité une vive inquiétude auprès de la communauté Sénégalaise établie au pays de Marianne après plusieurs jours sans signe de vie.

Ses proches, notamment ses sœurs, son ex épouse ont exprimé hier soir leur détresse sur les réseaux sociaux.



Il nous revient, soit dit en passant que lorsqu’une célébrité est portée disparue et considérée en danger en France, la police peut localiser son téléphone via les opérateurs (réquisitions) et forcer l’entrée de son domicile. Cette intervention est légale en cas de disparition inquiétante, souvent en moins de 24 à 48 heures, parfois même avec un téléphone éteint.

Une fois la plainte déposée, l’officier de police judiciaire (OPJ) émet des réquisitions pour localiser le téléphone, même sans carte SIM ou si l’appareil est éteint (pour les modèles récents).

Dans la foulée, la police peut forcer l’entrée, souvent après l’intervention des pompiers, surtout si des éléments suspects sont signalés par le voisinage ou des proches, notamment un ou des membres de sa famille.

Un des proches de Kaliphone, qui a signalé sa disparition aux autorités compétentes précisément les limiers du Commissariat de police du Mans (où il niche), a eu la surprise de sa vie lorsqu’il a appris qu’il était en garde à vue au commissariat central de police du 16ème arrondissement de Paris avant d’être déféré au parquet.



Solo Quotidien, qui suit comme de l’huile sur le feu l’évolution de cette affaire, vous promet d’y revenir avec une ébauche de détails.