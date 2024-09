L'ancien international Habib Bèye endeuillé

Inna lillah wa inna ilayhi raaji'uun (C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons)



Nous venons d'apprendre la triste nouvelle ! En effet, les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent qu'Habib Bèye a perdu son pater.



Pape Abdou Bèye, ancien international de football dans les années 1960, n'est plus.



Il nous revient qu'il a quitté ce monde futile et périssable au pays de Marianne (comprenez en France)



Dakarposte présente ses sincères condoléances à Habib Bèye et sa famille éplorée.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!