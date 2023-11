L'avocat d'Ousmane Sonko, Me Juan Branco, échappe de justesse, à une arrestation...

Selon Me Juan Branco, l'avion prévu pour le transporter à Dakar devait décoller à 18h20. Cependant, à 19h, un article du journal "Le Monde" annonçait déjà leur départ. À 19h27, l'Ambassade du Sénégal en France aurait envoyé un courriel annulant toutes les garanties préalablement accordées à l'avocat et à son équipe. À ce moment précis, ils se trouvaient dans le tunnel d'embarquement, prêts à partir.



Dans son récit, Me Juan Branco a souligné que ce revirement soudain de la part des autorités sénégalaises, les plaçait dans une situation périlleuse. « Les derniers. Ils voulaient nous arrêter. Un retard d’une heure vingt nous a sauvés », a-t-il expliqué, mettant en lumière la séquence d'événements qui a permis d'éviter l'arrestation.



Cette situation suscite des interrogations sur les motivations derrière cette tentative d'arrestation et les pressions qui pourraient peser sur les défenseurs d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, homme politique sénégalais et maire, fait face à des accusations qui ont suscité une attention nationale et internationale.



La décision de Me Juan Branco de ne pas se rendre au Sénégal, soulève également des questions sur l'indépendance du système judiciaire et la protection des avocats dans le pays. Les développements futurs de cette affaire seront scrutés de près, alors que les tensions politiques et juridiques persistent autour du cas d'Ousmane Sonko.





































Leral