L'élimination du Sénégal de la CAN Côte d'Ivoire 2023 : Macky Sall encourage les lions

Après l'élimination précoce du Sénégal en huitième de finale de la coupe d'Afrique des Nations édition 2023 en Côte d'Ivoire , le chef de l'Etat Macky Sall a écrit un message d'encouragement pour les joueurs et l'ensemble du staff technique de l'équipe nationale sur sa page X (ex Twitter) .

" Chers Lions,vous et votre staff avez mes encouragements. Les pénalties sont toujours aléatoires. Bon retour dans vos clubs respectifs et bonne chance pour vos échéances futures '' ,tel est le message du Président Macky Sall à l'endroit les lions de la téranga après leur élimination au phase finale .





































































dakaractu