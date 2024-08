L'émouvant message d'au revoir de l'ex PCA de la SAED, Amadou Niang (VIDÉO)

Qui est Amadou Niang?





L’expert financier et banquier d’affaires Amadou Niang est le President du Conseil d’administration de la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).



Nos confrères de FinancialAfrik écrivait que le natif de cette belle ville historique, cultuelle et culturelle, est le fondateur et jusque-là CEO de Kumba CAPITAL, un cabinet de conseil financier, d’ingénierie financière, de structuration et de Fund Raising.

Amadou Niang capitalise 24 années d’expérience dans le conseil auprès d’Etats, d’institutions publiques et privées en Afrique dans plusieurs secteurs, notamment la finance, la banque, l’énergie, l’agriculture et l’industrie.



Il a été auparavant Directeur Afrique de Nova Capital Market à New York , un fond d’investissement axé sur les pays d’Afrique subsaharienne depuis près de deux décennies.



M.Niang a participé à la négociation et à la clôture d’une dizaine d’investissements en Afrique dans des secteurs clés. Il a également été ‘’Conseiller Financier’’ du Président de la République de Côte d’Ivoire pour la création et la conception du cadre stratégique, la rédaction des manuels de procédure et la levée de fonds pour l’Agence Nationale pour la Microfinance – ANAMI.



Dans le secteur bancaire, il avait en charge la coordination et la création de la filiale de UBA Sénégal avant d’ occcuper les fonctions de directeur de l’Audit puis de la clientèle de la banque.



Mr Niang a été aussi Directeur Régional Afrique Francophone de Dansa Energy Ressources (Dangote Group), il était chargé du développement des affaires, de la prospection d’opportunités d’investissement dans le secteur de l’énergie (gaz, pétrole, matières premières). Il était également responsable de la stratégie et du développement commercial du pétrole, du gaz et des produits dérivés dans 15 pays d’Afrique francophone. En outre, M. Niang a dirigé les négociations avec les gouvernements du Sénégal, de la Guinée Bissau et de la Guinée en vue de l’acquisition de blocs de pétrole brut pour le compte de Dangote Group.



Amadou Niang a commencé sa carrière comme Auditeur chez Coopers & Lybrand ( Cabinet Aziz Dièye ), avant d’être Directeur de PricewaterhouseCoopers (PWC) au Togo. A son actif, plusieurs missions pour le compte d’institutions publiques et privées en Afrique et des missions d’audit et de conseil pour plusieurs gouvernement : Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, Burkina Faso, Gabon, et la Guinée Bissau pour l’audit des ministères, des directions de la Douane et du Trésor pour le compte du FMI.



Membre d’Africa 2.0 et de l’association des Anciens Etudiants Afro-Américains de Harvard Business School (USA), Amadou Niang est titulaire d’un Master Executive Program PLD (Finance, Organizational Leadership) de Harvard Business School, Boston (USA) et d’un Diplôme d’Etude Supérieur en Comptabilité et Finance (DESCF) de l’Université Jean Moulin de Lyon en France.