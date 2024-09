L'épouse du président chinois Xi Jinping s’est entretenue avec celle du chef de l'Etat Sénégalais

Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, s’est entretenue mercredi à Pékin autour d’un thé avec Marie Khone Faye, épouse du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye.



M. Peng a accueilli M. Faye, qui accompagnait le président Faye lors de sa première visite d’État en Chine et pour assister au Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine.



Mme Peng a souligné les traditions culturelles partagées entre la Chine et le Sénégal et a exprimé son espoir que les peuples des deux pays continueraient à approfondir leur compréhension mutuelle et leur amitié par le biais d’échanges culturels. Elle a également exprimé sa volonté de partager son expérience dans des domaines tels que l’éducation et la santé des femmes avec Faye afin de faire progresser conjointement le développement de la cause des femmes en Chine et en Afrique.



Faye a hautement salué le dévouement de longue date de Peng au bien-être des femmes et des enfants dans les pays africains, y compris le Sénégal, et a salué le soutien.