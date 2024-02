L’étudiant Alpha Yéro Tounkara inhumé au cimetière de Dindéfélo

L’étudiant Alpha Yéro Tounkara, décédé à Saint-Louis après avoir été blessé lors d’une manifestation contre le report de l’élection présidentielle a été inhumé ce vendredi aux environs de 11 heures au cimetière musulman de Dindéfélo, dans la région de Kédougou (Sud-est).



Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule immense composée de proches, d’étudiants plongés dans une grande émotion depuis la grande mosquée jusqu’au lieu de l’inhumation.



Kadidiatou Camara, étudiante de première année à l’université Gaston Berger de Saint Louis a rendu hommage à un homme ”bien” qui respectait ”tout le monde”.



”Alpha Yéro Tounkara était quelqu’un de bien. Il respectait tout le monde. Moi, quand je suis parti au mois de novembre à Saint-Louis à l’université, c’est lui qui m’a accueilli et il m’intégré rapidement dans l’amicale des étudiants”, a t-elle témoigné.



Selon Abdoulaye Djibrilou Sylla, son oncle, Alpha Yéro Tounkara était un garçon ”très discipliné et studieux”.



”Il était très correct et serviable. C’est une grande perte pour toute la famille et Dindéfélo”, a-t-il dit.



Hassana Camara, ancien président de l’Amicale des étudiants ressortissants de Dindéfélo, a remercié tous les étudiants de l’UGB qui ont effectué le déplacement pour assister à l’enterrement.



”C’est un grand acte qu’ils ont posé pour venir accompagner le camarade jusqu’à à sa dernière demeure à Dindéfélo”, a-t-il salué.



Il a demandé une enquête sur les circonstances de la mort de l’étudiant. ”Que la lumière soit faite et que les responsables soient traduits à la justice. C’est très déplorable ce qui se passe dans ce pays”, a-t-il dit.



La famille a reçu les résultats de l’autopsie et le certificat de genre de mort.









































































aps