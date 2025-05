L'ex DG de la LONASE, Lat Diop , extrait de sa... cellule par des policiers de la... DIC ! (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

Selon des sources de dakarposte, au parfum de tout ce qui se trame dans l'univers de la Maison d'Arrêt de Rebeuss, l'ex DG de la Lonase, a été extrait ce lundi de sa cellule.



Renseignements pris, ce sont des limiers en civil (munis d'un ordre écrit délivré par l'autorité compétente ) qui se sont présentés au niveau de l'administration pénitentiaire de cette citadelle pour l'extraction de Lat Diop. Motif? Mystère et boule de gomme, du moins pour le moment car nos radars continuent de "creuser" aux fins d'en savoir un peu plus.





Aux dernières nouvelles, Lat Diop a été conduit, sous bonne escorte, au siège de la Division des Investigations Criminelles.



Dakarposte, qui suit l'évolution de ce rebondissement comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir amplement.





L'extraction est l'opération par laquelle une personne détenue est conduite sous surveillance en dehors de l'établissement pénitentiaire où elle est détenue, lorsqu'elle doit comparaître en justice, ou lorsqu'elle doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de la personne intéressée.