L'homme d'affaires, Abdoulaye Sylla, patron d'ECOTRA, entendu à la ...DIC !

Selon des informations de dakarposte, l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla, a été convoqué ce vendredi par les redoutés mais redoutables enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles .





"Cuisiné" (entendu), nous revient-il depuis ce matin, l'audition a vraisemblablement porté, pour l'essentiel, sur ses activités entre autres origines de profits acquis sous Macky. Précisément, la façon dont cet "entrepreneur" a réussi à multiplier considérablement la masse des capitaux placés sous leur contrôle (lui et ses ex collaborateurs de l'ancien régime).



Au nombre de la "garde rapprochée" de Macky, d'un cercle d' hommes d'affaires qui a retenu l'attention du public pour avoir concentré en leurs mains, mieux que quiconque, le pouvoir économique et la richesse financière. Bref, le Big Manitou de cette bidule pardon de l'entreprise Ecotra ne cessait d'attirer les regards… et les convoitises sous Macky ! Et c'est donc normal que pèse sur lui entre autres pièces maitresses de la "garde rapprochée" de l'ex chef de l'Exécutif, le soupçon qu'ils auraient dû, à l'origine, se comporter en... prédateurs.





En somme, dakarposte a appris qu'il est également tenu de fournir des éclaircissements sur une affaire pour ne pas l'esclandre des lingots d’or extraits des mines de Sabadola et autres sites miniers dans le Sud-Est du pays.





D'ailleurs, nos confrères de L’Observateur qui ont ébruité ce dossier révèlent que des documents ont été découverts au ministère des Mines mentionnent des noms de sociétés avec lesquelles il a travaillé dans le processus d’exportation de lingots d’or affinés en Suisse.











Affaire à suivre...















