L’incroyable arnaque du "faiseur de milliardaires" : Un célèbre patron délesté de 550 millions FCFA

Un rocambolesque dossier lié à des faits de blanchiment de capitaux, de charlatanisme et d'escroquerie portant sur la somme de 550 millions de francs CFA a atterri à la Brigade de recherches (BR) de Saly, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour. Dans le cadre de l'enquête, un suspect a été arrêté puis présenté lundi au procureur Augustin Yakhar Faye, chef du parquet de Mbour, selon des informations exclusives de Seneweb. L'affaire pourrait même être transmise au Pool judiciaire financier de Dakar.





TikTok, Dubaï et promesses mystiques



D'après l'enquête rondement menée par la gendarmerie de Mbour, par le biais de sa Brigade de recherches de Saly, tout a commencé au mois d'août 2024, lorsque le marabout B. Samb — se présentant également comme vendeur de véhicules et très reconnu sur le réseau social TikTok grâce à ses publications depuis des endroits huppés de Dubaï — a abordé le nommé L. Diop, chef d'une célèbre entreprise.





Le charlatan lui a fait croire qu'il était capable de le transformer en milliardaire grâce à ses capacités mystiques, réussissant ainsi à convaincre cet homme d'affaires bien connu de nombreuses autorités. Espérant avoir affaire à un faiseur de miracles, L. Diop aurait pris des bains mystiques et bu une potion magique, conformément aux recommandations de son marabout.





Sous emprise, il vide ses comptes



Depuis ce jour, l'homme désireux de devenir milliardaire aurait perdu toute capacité de discernement, s'exécutant involontairement aux moindres sollicitations de B. Samb. Il a ainsi commencé à lui remettre de grosses sommes d'argent, allant jusqu'à contracter des prêts bancaires pour satisfaire les exigences de son marabout. Au total, le plaignant déclare avoir perdu 550 millions de francs CFA.

Après avoir empoché ces sommes colossales, B. Samb aurait pris la fuite et se serait réfugié à Dubaï, où il menait une vie de luxe, continuant de publier sur TikTok des vidéos filmées dans des endroits huppés. Ayant recouvré ses esprits, L. Diop a saisi la justice, preuves à l'appui. Les relevés de transactions ont été versés au dossier déposé sur le bureau du procureur de Mbour. Deux témoins, entendus sur procès-verbal, ont par ailleurs confirmé les versements d'argent.





Traqué, arrêté, déféré

Informés du retour au pays du suspect, les gendarmes en civil de la Brigade de recherches de Saly l'ont d'abord traqué à Touba. B. Samb, domicilié aux Almadies, a finalement été arrêté à Dakar avant d'être conduit à Mbour. Interrogé sur procès-verbal, il a reconnu les faits, contestant toutefois le montant de 550 millions de francs CFA, qu'il juge exagéré.

Placé en garde à vue depuis le 16 avril pour charlatanisme, escroquerie portant sur cinq cent cinquante millions (550 000 000) de francs CFA et blanchiment de capitaux, B. Samb a été déféré lundi 20 avril devant le Tribunal de Grande Instance de Mbour. Son dossier pourrait toutefois être transmis au Pool judiciaire financier de Dakar.







































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