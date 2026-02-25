L’influenceuse et femmes d’affaires « Mame Ndiaye Savon », son époux et quelques proches publient leurs résultats de tests VIH, confirmant leur … séronégativité

La révélation de la séropositivité de ses proches, notamment « Dabakh », « Zale » Mbaye, et le tailleur « Zo » Baldé, envoyés en taule, a plongé cette célébrité (Mame Ndiaye Savon) , son époux mais également son entourage dans la tourmente, transformant parfois leurs vies en cauchemar médiatique.



Mame Mou Ndaw Dia (à l’état civil), connue dans la commercialisation de produits éclaircissants pour femmes, et son mari (Souleymane Dia dit « fou ») ont, effectivement, fait le test du VIH non sans publier leurs résultats « on line » pour dissiper les rumeurs et rassurer leur public mais aussi et surtout leur clientèle .

Face aux mêmes soupçons circulant sur les réseaux sociaux, deux autres dames, proches de « Mame Ndiaye Savon », ont, également réalisé des tests de dépistage du VIH pour rassurer l'opinion publique. Il s'agit de celle que l'on surnomme "Nogaye Kara" et "Adji Mass". Les résultats confirmés hier et publiés « on line » indiquent qu'elles ne sont pas porteuses du virus.



Cette démarche fait suite à des accusations portées un peu partout, notamment par leurs détracteurs, affirmant qu'ils figureraient sur une liste de célébrités vivant avec le virus.

Le test de dépistage, afin que nul n’en ignore, est un moyen simple, sûr et efficace qui permet de déceler une infection au VIH. Ce test, réalisé́ par analyse sanguine, détecte la présence d’anticorps anti VIH dans le sang. Ces anticorps sont produits par l’organisme au plus tôt 2 semaines après une infection au VIH et au plus tard 12 semaines après l’infection.

Si le résultat est « positif », cela veut dire que le test a détecté la présence d’anticorps anti-VIH. La personne est séropositive, porteuse du VIH. Il est dès lors très important d’aller consulter un médecin spécialiste pour bénéficier d’une prise en charge médicale et, si nécessaire, d’un traitement antirétroviral. En préservant sa santé, il est aujourd’hui possible de vivre longtemps avec le VIH.

Un résultat « indéterminé́ » ou « partiellement positif » peut être dû à la présence d’une autre maladie ou à une exposition au VIH très récente. Il est nécessaire d’en parler avec un médecin et

de faire un 2e test de dépistage.

Si le résultat est « négatif » et que le test a été réalisé 12 semaines (ou plus de 12 semaines) après la prise de risque, vous êtes certain de ne pas avoir contracté le VIH lors de ce risque. Un résultat « négatif » signifie que le test n’a pas détecté d’anticorps anti-VIH, autrement dit qu’il n’y a pas eu d’infection. La personne est séronégative.

Pour rappel, trois des proches collaborateurs de « Mame Ndiaye Savon » , Dabakh (son employé), Zale Mbaye et le tailleur Zo Baldé, ont été testés positifs au VIH après leur arrestation par la Brigade de Recherches de Keur Massar.