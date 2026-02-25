UCAD : Le COUD renforce le contrôle de l’accès au campus

L’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) Campus social reprendra son activité le jeudi 26 février 2026 dès 09h00. Toutefois, cette reprise ne se déroulera pas comme les précédentes. Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a mis en place un protocole de sécurité rigoureux pour réguler le retour des résidents et des employés.



Les autorités universitaires ont exprimé clairement leur position : l’entrée sur le campus sera strictement surveillée. Les étudiants devront obligatoirement montrer leur carte du COUD pour passer les portails demain matin. Il ne semble y avoir aucune exception permis pour assurer l’identification de chaque résident.



Le personnel n’est pas exempté, car il faudra présenter la carte professionnelle à chaque entrée. Ces actions ont pour objectif de garantir la stabilité sociale suite aux tensions récentes qui ont affecté l’institution.



Des recherches systématiques lors de l’entrée



En plus de renforcer les contrôles d’identité, le COUD adopte une attitude plus stricte concernant l’accès des véhicules. Dès l’entrée sur le campus, une inspection minutieuse de tous les véhicules à moteur sera réalisée. Cette mesure a été prise dans une atmosphère de vigilance renforcée, où les responsables tentent d’éviter l’entrée de tout objet ou équipement suspect dans les pavillons.



Si cette reprise à 09h00 marque un signe fort de la normalisation du calendrier universitaire, elle se produit dans un contexte particulier. Avec la fermeture persistante des pavillons B et F et l’arrêt des activités amicales, les étudiants découvrent un campus métamorphosé. Pour de nombreux parents et étudiants, ces dispositions de sécurité, malgré leur caractère restrictif, sont le coût à consentir pour envisager une conclusion d’année universitaire sans incidents supplémentaires.











































Walf