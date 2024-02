LA LIGA - L'INSTANCE ESPAGNOLE DÉPOSE PLAINTE APRÈS DE NOUVELLES INSULTES RACISTES ENVERS VINICIUS (REAL MADRID)

C'est un sempiternel refrain qu'on ne voudrait plus écouter. Victime d'une nouvelle série d'injures racistes, lors du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Getafe jeudi (0-2), Vinicius a reçu le soutien de la ligue espagnole de football. L'instance a annoncé mardi avoir déposé plainte pour des faits signalés dans le rapport de la rencontre, où y figure la mention "chants intolérants".



La ligue espagnole de football a annoncé mardi avoir déposé plainte concernant de nouvelles insultes racistes subies par l'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior la semaine dernière lors d'un match de Liga sur le terrain de Getafe. La ligue a confirmé à l'AFP qu'elle avait sollicité le parquet pour les faits signalés dans le rapport qu'elle transmet à la Fédération espagnole et à la Commission anti-violence après chaque match.



Dans ce document, LaLiga indique avoir détecté dans la foule "des chants intolérants" dont des insultes telles que "'fils de pute' et 'Vinicius, singe'" à l'arrivée du bus du Real Madrid au Coliseum de Getafe. L'instance affirme également avoir recensé des injures contre le milieu espagnol Dani Ceballos.



Les faits se sont déroulés jeudi dernier lors du match en retard de la 20e journée du championnat d'Espagne, que le Real Madrid a remporté 2-0. Victime d'insultes et de comportements racistes à plusieurs reprises depuis son arrivée au Real en 2018, Vinicius est devenu malgré lui un leader de la lutte contre les discriminations dans le football espagnol. C'est déjà la troisième fois cette saison que l'attaquant brésilien est attaqué pour sa couleur de peau dans ou autour d'un stade, après des situations similaires à Séville et Barcelone.