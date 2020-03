LA MAIRIE DE BARTHÉLÉMY DIAZ DÉBLOQUE 100 MILLIONS POUR SES ADMINISTRÉS

La commune de Mermoz-Sacré Coeur participe à l’effort de guerre. En guise de contribution, le maire de la commune a débloqué la somme de 100 millions F CFA en faveur de ses administrés. Ainsi répartie, selon la note signée par l’édile de la localité : 50 millions pour les denrées alimentaires de première nécessité, 8 millions pour les postes de santé, 17 millions pour les masques, et gels hydroalcooliques, 15 millions en guise de secours aux retraités et personnes malades, et 10 millions pour le commissariat de Dieuppeul, et le Service d’hygiène.