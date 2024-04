LA MÈRE D’OUSMANE SONKO RÉAGIT À SA NOMINATION: « JE L’INVITE À NE PAS DÉCEVOIR »

« Je suis heureuse d’apprendre cette nouvelle, et je prie Dieu pour qu’il aide à accomplir sa mission.



Qu’il se souvienne de ceux qui sont derrière lui. Il doit faire tout son possible, voire même plus. Je prie pour qu’il ne les fasse pas perdre espoir », a-t-elle déclaré sur APS.



Mère khady Ngom se réjouit également de l'élection de Bassirou Diomaye Faye, président de la République, prie pour la réussite de son compagnonnage avec Ousmane Sonko et qu'ils ne déçoivent pas les Sénégalais.

















































































dakarmatin