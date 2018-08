LA POSTE: le syndicat dénonce un abus d’autorité du DG

L e Syndicat national des travailleurs des postes et Télé- communications (SNTPT) qui dit toujours œuvrer pour l’instauration et la consolidation d’un dialogue et d’une paix sociale durables dans l’entreprise, constate depuis quelques temps, de la part du directeur général, « un abus d’autorité à l’endroit de valeureux travail- leurs ». « Derrière le prétexte fallacieux de prérogatives qui du reste ne sont pas absolues car obéissant au principe de légalité, la mutation, la destitution sont brandies comme une épée de Damoclès au-dessus des têtes des travail- leurs. Le Directeur général nargue et snobe tous les travail- leurs en violant la loi fondamentale qui consacre les libertés d’expression et d’association. Ainsi, en toute illégalité, le Directeur général a ignoré le principe de la contradiction qui est un moyen d’ordre public, pour relever de ses fonctions le Receveur de Dakar Fann sans motif. En réalité, aucune faute professionnelle n’a été énoncée pour justifier cet acte qui n’est qu’une défiance à l’endroit du personnel de La poste. » La liste des travailleurs victimes des desiderata du Directeur Génénal s’allonge malgré les rappels à l’ordre du SNTPT (le Chef du Département des Affaires sociales, le Directeur régional ad- joint de Thiès, le Chef du Centre de tri et dernièrement le Receveur de Dakar Fann). « Ces décisions arbitraires et illégales prises sans aucune forme d’élégance et de respect des procédures en la matière dé- montrent à suffisance le traite- ment inique et subjectif des ressources humaines. Ces actes posés par le Directeur général sabordent et cassent la dynamique de paix sociale à laquelle le SNTPT a grandement contribué. » Pour preuve, « ces forfaitures interviennent dans un contexte préoccupant pour les postiers avertis et lucides devant la pro- motion des pratiques clienté- listes, le pillage de ressources au vu et au su de toutes les populations, la recrudescence des détournements à coup de centaines de millions auxquels le Directeur général ne trouve aucune solution parce qu’il n’en n’est aucunement dérangé (il a refusé catégoriquement la revendication du SNTPT de réactiver la Commission de nomination des Receveurs) ».