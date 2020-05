Faisant le point de la situation du jour, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a profité de l’occasion pour se prononcer sur les mesures prises par le président de la République, lundi. Lesquelles sont, à son avis, de nature à renforcer la cohésion sociale et la sérénité dans notre pays. Mais, selon le ministre, l’évaluation de l’environnement de la riposte commande, de la part de chacun, des adaptations nécessaires pour une appropriation solidaire de nos interventions. Ce, parce que, la lutte contre la Covid-19 est l’affaire de toutes les couches de la population.

« Après la résolution de l’équation des cas importés, la problématique des cas communautaires demeure », a prévenu le ministre, estimant que seule l’unité de conviction des communautés permettra de venir à bout de ce fléau. Dans le même sillage, le ministre a abordé la question du rapatriement des corps des sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger. Il a informé que la procédure de rapatriement sera définie dès aujourd’hui en rapport avec le ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur. « La cohésion d’actions et la nouvelle sérénité socioéconomique doivent constituer un écosystème permettant d’éviter toute stigmatisation à l’endroit des personnes malades ou guéries du Covid-19 », a fait savoir le ministre.

Avant de lancer un appel à la population afin qu’elle continue de collaborer harmonieusement avec le personnel de santé dont la seule motivation reste sa protection contre la maladie.

Vers un renforcement du comité régional de gestion des épidémies

Selon le ministre, l’analyse des données récentes indique que la bataille doit être plus soutenue particulièrement à Dakar. Ainsi, annonce Abdoulaye Diouf Sarr, un groupe d’intervention viendra renforcer le Comité régional de gestion des épidémies de Dakar pour lui permettre d’infléchir la courbe épidémique dans un contexte d’une nouvelle stratégie de lutte. « Cette option stratégique ne doit nullement occasionner un relâchement. Elle doit plutôt, créer un environnement de confiance pour l’adhésion de tous à la lutte contre la Covid-19 », martèle-t-il.



Emedia.sn