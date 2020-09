LA SÉCURITÉ À L’AUNE DE LA COVID-19. (Par Boubacar Sadio)

Depuis le mois de mars de l’année en cours, l’humanité toute entière est soumise au diktat d’airain d’un virus impitoyable, insaisissable et pratiquement incontrôlable qui a totalement bouleversé nos modes de vie avec une remise en cause inattendue de nos différents projets de société. Pour y faire face, les Etats, en fonction de leur niveau de développement, ont adopté des mesures de tous ordres. Au Sénégal, l’état d’urgence, accompagné d’un couvre-feu, a été une des mesures prises pour lutter contre la propagation de la maladie devenue une véritable pandémie. Toutes les forces vives de la nation ont été sollicitées et impliquées pour une application rigoureuse et un respect scrupuleux des nouvelles règles comportementales.



C’est ainsi que les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées pour veiller au respect des nouvelles dispositions édictées, des patrouilles sont effectuées régulièrement sur l’ensemble du territoire national. La Police et la Gendarmerie ont été mises à contribution pour l’observation des nouvelles dispositions en matière de circulation, notamment au niveau des transports en commun. Et, tout récemment, elles ont été chargées de veiller au port obligatoire du masque dans les lieux et autres espaces publics. Pour le commun des citoyens, l’aspect sécuritaire ainsi que les missions dévolues aux forces de défense et de sécurité semblent se limiter à ces tâches quotidiennes de contrôle et de surveillance.



La problématique sécuritaire induit par la Covid-19 dépasse largement ces simples considérations pratiques et techniques à la limite de la routine. La pandémie a suscité auprès des populations, toutes zones géographiques confondues, des effets de toutes sortes, notamment psychologiques dont trois sentiments d’une grande prégnance : la peur, l’inquiétude et, par moment, l’angoisse. La Covid-19 a réussi à installer la peur à cause de sa virulence, sa rapidité de contagion et aussi des bilans macabres égrenés à longueur de journée, de même que ces images insoutenables de morts étalés à même le sol faute de lieux appropriés pour les accueillir dans le minimum de décence. Cette peur, provoquant quelquefois un effet de sidération pour les esprits faibles, est donc fondée sur l’existence d’un phénomène réel, palpable, visible et indiscutable. Et tant que la pandémie sévira, cette peur, malheureusement, sera toujours entretenue ; mais elle disparaitra aussitôt que la covid-19 aura été vaincue. Il en est ainsi de la peur qui disparait chaque fois que disparait l’objet qui en est à l’origine.



Quant à l’inquiétude, tout aussi naturelle que la peur, elle est souvent considérée comme ayant un effet stimulant ; on la considère, généralement, comme le carburant de notre vie de tous les jours. En effet, l’inquiétude nous permet, contrairement à la peur qui peut etre tétanisant, de vouloir chercher et trouver des solutions et des sorties de crise à nos problèmes. C’est cette inquiétude qui, aujourd’hui, stimule et poussent les spécialistes et les laboratoires à s’activer, à s’échiner pour trouver rapidement le vaccin salvateur qui soulagerait l’humanité de ce fléau, pour l’heure, indomptable.



Concernant l’angoisse, elle résulte de notre incapacité temporaire et provisoire à trouver les voies et moyens pour affronter avec le maximum d’efficacité la pandémie qui semble narguer l’humanité dont l’impuissance et l’incapacité sont ainsi étalées au grand jour. L’angoisse devient d’autant plus prégnante que nous ignorons tout de ce nouvel ennemi. La covid-19 qui se caractérise par une capacité de mutation subtile et constante, la rendant indomptable et insaisissable ; elle nous agresse, nous défie et nous nargue au point de nous menacer dans notre existence sur terre. Aussi peut-on dire, sans pour autant verser dans un catastrophisme de mauvais aloi, que la covid-19 menace notre sécurité ontologique ; c’est-à-dire « la confiance de la plupart des êtres humains dans la continuité de leur propre identité et dans la constance de leurs environnements d’action sociaux et matériels ». Ainsi cette situation a-t-elle été mise à profit par toute une faune prédicateurs, de prêcheurs et bonimenteurs de tous acabits pour annoncer que la fin du monde s’approche et que l’apparition de la covid-19 n’en est qu’un des signes précurseurs et révélateurs.



Ces esprits malveillants et opportunistes à souhait ont tout simplement voulu exploiter l’angoisse existentielle des personnes psychologiquement faibles ou d’une croyance aveugle et irrationnelle. Contrairement à ces charlatans de mauvais augure, des hommes de Dieu, plus sérieux, plus conscients et plus responsables, ont eu la sagesse d’interpréter la survenue de la pandémie comme une manifestation de la colère divine pour nous obliger à davantage d’introspection pour un retour aux valeurs et aux enseignements religieux.



La covid-19 n’a pas été une agression ni contre les Etas encore moins contre les institutions que les hommes se sont librement données ; c’est l’homme, en tant qu’espèce, qui est menacé dans son existence et dans sa capacité à faire face à un ennemi tenace et coriace. Les Etats n’ont pas à se défendre contre d’autres Etats ni contre un ennemi traditionnel identifiable comme cela a toujours été le cas. Le défi sécuritaire posé par la menace pandémique se présente autrement, sous une nouvelle forme qui interpelle notre capacité à adapter nos réponses, nos ripostes et nos parades mais aussi nos capacités d’anticipation et de prévention.



L’irruption fulgurante de la covid-19 dans nos sociétés a été un rappel brutal, sans annonce, de la fragilité de notre humaine condition et de l’impuissance de l’homme devant certains défis naturels ,émanant de la volonté divine, qui semblent le narguer dans sa prétention, souvent démesurée, à vouloir régenter le monde et l’univers dont il n’est point le créateur. Au-delà de ces considérations que certains pourraient considérer comme relevant du registre philosophique, on pourrait tout aussi bien dire, de manière prosaïque, que la pandémie de la covid-19 nous a ramenés dans la dure réalité de notre vécu quotidien pour nous faire réfléchir davantage sur la notion de sécurité humaine. Aujourd’hui la menace ne concerne pas les Etas en tant qu’entités organisationnelles. La légalité, la légitimité ni la stabilité des institutions ne sont remises en cause ; dans le cas d’espèce la menace s’est ostensiblement portée sur les hommes, les individus qui constituent l’humanité. Comme le dit un sage « La terre n’est pas habitée par l’homme mais par les hommes».



La sécurité humaine a été un élément essentiel de l’agenda politique mondial du développement ; deux idées principales l’animent :

-la protection des personnes est stratégique à la fois pour la sécurité nationale et internationale,

-les conditions d’un développement humain en toute sécurité ne se limitent plus aux enjeux traditionnels de défense nationale et de respect de l’ordre public, mais incluent toutes dimensions politiques, économiques et sociales permettant de mener une vie à l’abri du risque, de la peur et du besoin.



Malgré un large consensus sur les fondements du concept, il n’existe toujours pas de définition unanimement reconnue de la sécurité humaine. La notion dépasse le cadre restreint des missions traditionnelles des forces régaliennes de l’Etat qui avaient, à titre principal, la charge d’assurer la protection des personnes et des biens. La sécurité humaine est une très large et dynamique qui appel à beaucoup d’activités et d’intervenants. Il y a un recentrage qui « place l’individu, et non plus l’Etat, au centre de l’analyse et des préoccupations normatives ; la sécurité est alors assimilée à l’émancipation des individus plutôt qu’à l’ordre social et politique ».



La sécurité doit être pensée moins en termes de défense du territoire et davantage en termes de protection des personnes. Ainsi la sécurité humaine concerne tous les aspects de la société, elle englobe :

-La sécurité économique, c’est l’absence de pauvreté ; elle est relative à l’accès aux ressources, marchés et finances pour maintenir de façon durable des niveaux acceptables de bien etre et de pouvoir d’achat ;

- La sécurité alimentaire, l’accès aux ressources alimentaires, à l’autosuffisance dans la production des besoins alimentaires des populations ;

-La sécurité sanitaire, l’accès aux soins médicaux et à de meilleures conditions sanitaires ;

-La sécurité environnementaleconcerne la sauvegarde de la biosphère, la prévention des dégradations environnementales et la protection de notre cadre de vie contre les actions anthropiques néfastes qui menacent la survie de l’humanité ;

-La sécurité personnelle, la sécurité individuelle contre les violences physiques, les agressions, les crimes et les délits ; les menaces peuvent prendre plusieurs formes ;

-La sécurité communautaire ou sociétale, définie comme l’inscription durable de schémas traditionnels de langage et de culture ainsi que de la permanence de l’identité et des pratiques sociales ; la plupart des personnes tire leur sécurité de leur appartenance à un groupe social (famille, communauté, organisation, groupement politique, ethnique etc…) ;

-La sécurité politique, c’est la pleine jouissance des droits civils et des libertés publiques ; elle concerne aussi la stabilité institutionnelle des Etats et de leur système de gouvernement ainsi que la légitimité de leur idéologie.



Comme est tout à fait aisé de le constater, la covid-19 a impacté sur certains aspects de la sécurité humaine cités supra. Pour illustrer nos propos, prenons quelques exemples.

Il est unanimement reconnu que la pandémie de la covid-19 est un problème de santé publique ; ainsi a-t-elle été déclarée comme une urgence de santé publique d’ordre mondial, par conséquent relevant prioritairement de la sécurité sanitaire. Et sur plan, tous les systèmes de santé de tous les pays, sans exception, ont été mis à nue par rapport à leur capacité de prendre correctement en charge la gestion de la pandémie. Dans de très nombreux pays, les autorités étatiques ont pris rapidement pris conscience de la nécessité de revoir dans leurs politiques par une meilleure considération et une véritable réhabilitation de la santé publique. La réticence longtemps observée par rapport aux revendications des personnels de santé pour de meilleures conditions de travail et de vie s’est vite transformée en besoins urgents et légitimes à satisfaire dans le court terme. La recherche médicale a retrouvé droit de cité. Au Sénégal, la covid-19 a étalé au grand jour la carence et la défaillance de toutes les politiques de santé publiques marquées par un déficit criard d’infrastructures dédiées, un désert médical à travers de nombreuses localités et un plateau médical des plus vétustes, le tout couronné par une prise en charge médicale désastreuse. Il est a noté que l’emprise de la COVID-19 a créé une situation discriminatoire par rapport aux autres pathologies qui ont été relégués au second plan avec une augmentation notoire des morts par négligences.



La sécurité économique a été très lourdement impactée au point que des voix autorisées affirment que les conséquences dans le domaine seront plus néfastes que le bilan sanitaire. Pratiquement toutes les activités économiques productrices de ressources et de richesses ont connu, à défaut d’un arrêt, à tout le moins, un ralentissement qui a négativement impacté sur la qualité de vie des populations privées, pour beaucoup d’entre elles, des moyens de subsistance élémentaires. Le taux de chômage a connu partout une inflation et le nombre de personne en dessous du seuil de pauvreté a augmenté de manière significative tandis que le bassin de la précarité économique s’est élargi à toutes les couches sociales. Toutes choses créant, provoquant et ravivant diverses formes de tensions sociales. L’impact négatif de la Covid-19 sur l’économie mondiale est d’autant plus grave et inquiétant que les perspectives d’un retour à la situation normale ante sont perçues dans le long terme.



La sécurité politique n’a point échappé aux effets de la covid-19. En effet, pour y faire face, les Etats ont adopté des mesures dont certaines sont manifestement attentatoires à l’exercice des libertés publiques et à la jouissance de certains droits civils. Au Sénégal, l’état d’urgence a été décrété, assorti d’un couvre-feu ; et les forces de défense et de sécurité ont été mises à contribution pour veiller à l’application rigoureuse des nouvelles règles de la vie publique. L’état d’urgence est un régime d’exception permettant aux autorités administratives compétentes de prendre des mesures, notamment en cas de troubles graves à l’ordre public ou de calamités, restreignant les libertés comme l’interdiction de circulation, les assignations à résidence, la fermeture des lieux publics, l’interdiction des manifestations etc…La calamité est un malheur public, un désastre ou une catastrophe naturelle ; la pandémie de la covid-19 est à ranger dans ce registre.



Comme il est fort aisé de le constater, les principes qui régissent et garantissent la sécurité politique ne sont plus de mise ni en vigueur dans l’état d’urgence. La covid-19 a permis leur mise sous cloche provisoire ; malheureusement des dirigeants ont mis à profit cette opportunité pour, avec une mauvaise foi manifeste et de très mauvais aloi, abuser de leurs pouvoirs et prendre des mesures on ne peut plus attentatoires aux libertés et droits de leurs concitoyens.



La sécurité communautaire ou sociétale, à l’instar des autres aspects constitutifs de la sécurité humaine, a subi les contre- coups de la pandémie de la covid-19, ne serait-ce que par rapport aux règles de distanciation sociale imposées dans les relations interpersonnelles. C’est l’occasion de faire le départ nécessaire entre les deux mesures de sécurité, en apparence similaires mais différentes, que sont la distanciation physique et la distanciation sociale. Cette dernière se rapporte à notre mode de vie, différent d’une société à l’autre, à notre organisation sociale et aux relations familiales, parentales et de bon voisinage entretenues dans le cadre de la cohésion sociale. La covid-19 y a impacté à plusieurs niveaux, notamment quand il s’est agi de revoir les cérémonies familiales, de reconsidérer les modalités des enterrements, l’injonction de limiter les visites de courtoisie, changer la façon de se saluer, réduire la mixité sociale par l’obligation assez douloureuse d’éloigner les petits enfants de leurs grands-parents etc…



Aucun phénomène n’a, autant que la pandémie de la covid-19, montré que, en réalité, le monde n’est que village planétaire. Elle a superbement montré la pertinence de la notion de mondialisation et surtout la fragilité, certains diront la virtualité, des frontières physiques entre les différents Etats et peuples du monde. La covid-19 doit nous inciter à réfléchir davantage et plus qu’auparavant sur le concept de sécurité humaine qui doit etre réhabilité comme élément paradigmatique essentiel dans la gestion de la sécurité dans tous les domaines et sous toutes ses formes.



Il doit s’agir, aujourd’hui, pour les dirigeants et décideurs du monde, de promouvoir la sécurité globale que Richard Ullman associe à la notion de « dégradation » de David ROCHE quand il affirme que « La sécurité est menacée dès lors qu’une succession d’événements fait craindre, sur un cours laps de temps, une diminution drastique de la qualité de vie pour les populations d’un Etat et réduit de manière significative les choix offerts et la marge de manœuvre du gouvernement et des entités non gouvernementales à l’intérieur de l’Etat ». Dans le cas de la pandémie de la covid-19sa, la situation dépasse très largement le cadre d’un Etat pour se présenter à une échelle mondiale et planétaire. C’est toute l’humanité qui est interpellée. Aujourd’hui, plus qu’auparavant, nous avons grand besoin et tout intérêt à cultiver et entretenir la solidarité humaine. Il nous faut donner à la conscience collective son véritable sens, seul gage de notre survie sur cette terre qui n’est pas habitée par les hommes seulement mais par tous les êtres vivants en tant que créatures du Maitre de l’univers, Seul capable par Sa Volonté de mettre un terme immédiat à l’horreur, la fureur et la terreur auxquelles nous soumet la covid-19. Aussi, ne devrions-nous point avoir de cesse de l’invoquer dans nos prières quotidiennes pour implorer Sa Miséricorde et solliciter Sa Grace.



Respectons rigoureusement et scrupuleusement les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires.

Dakar le 05 Septembre 2020.



Boubacar SADIO

Commissaire divisionnaire de police de Classe exceptionnelle à la retraite