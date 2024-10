LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSIDERA LA PRÉSENTATION DU DOCUMENT DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT LE 14 OCTOBRE 2024 AU CICAD

Le Président de la République présidera, lundi 14 octobre, une cérémonie de présentation et de vulgarisation du document de politique nationale de développement au Centre international de conférences Abdou-Diouf (CICAD) de Diamniadio, en présence des membres du gouvernement, indique un communiqué du Conseil des ministres.



« Ce document de présentation et de planification des axes stratégiques de notre politique économique et sociale mettra en lumière les choix opérés pour la transformation systémique du Sénégal », précise le communiqué.



Le chef de l’État a annoncé qu’il dirigera personnellement la cérémonie, en présence des acteurs socio-économiques et des partenaires du pays. Le président a par ailleurs félicité le Premier ministre pour la conduite de l’élaboration de ce nouveau référentiel économique et social.



Bassirou Diomaye Faye a salué la réussite de ce travail inclusif et prospectif, qui repose sur un modèle de développement endogène et sur des principes de patriotisme économique, de progrès social, de responsabilité et de redevabilité.



Il a également appelé le Premier ministre à mettre en œuvre sans délai les mesures nécessaires pour un retour rapide à l’orthodoxie budgétaire, financière et comptable, conformément à la Constitution et aux textes réglementaires en vigueur, conclut le communiqué.















































Rts