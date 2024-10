LE DEPART DE ALIOU CISSE ACTE PAR LA FEDERATION SENEGALAISE DE FOOTBALL

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officialisé une décision marquante : Aliou Cissé n’est plus le sélectionneur national du Sénégal. Cette annonce, révélée par Sud Quotidien, intervient dans un contexte de pression populaire croissante et d’un désamour apparent entre l’équipe nationale et ses supporters.



Un Palmarès Remarquable



Aliou Cissé a dirigé les Lions de la Téranga pendant plusieurs années, marquant l’histoire du football sénégalais. Sous sa conduite, l’équipe a connu des succès notables, notamment la conquête de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2021, un premier titre continental tant attendu. Cette victoire a non seulement galvanisé l’équipe, mais a également suscité une fierté nationale immense.



Cissé a également mené le Sénégal à la Coupe du Monde de la FIFA à deux reprises, en 2018 et en 2022. Ses choix tactiques et sa capacité à fédérer les joueurs autour d’un projet commun ont été salués, et il a su intégrer de jeunes talents au sein de l’équipe, préparant ainsi l’avenir du football sénégalais.



Une Fin de Mandat Contestée



Malgré ces accomplissements, le dernier mandat d’Aliou Cissé a été marqué par des performances décevantes lors des éliminatoires et des compétitions récentes, entraînant des critiques de la part des fans et des observateurs. Le manque de cohésion et l’absence de résultats probants ont alimenté un sentiment de désillusion au sein du public.



La décision de la FSF, bien qu’attendue par certains, est un tournant qui pourrait permettre à l’équipe de se réinventer et de retrouver le soutien indéfectible de ses supporters. Cissé laisse un héritage indéniable, mais le temps était peut-être venu pour une nouvelle approche.















































