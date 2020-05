LE MAIRE DE LA COMMUNE DE OGO DESINFECTE LES ÉCOLES

Cependant, le Maire a soutenu devant les représentants des enseignants que « la désinfection est le plus grand moyen pour freiner la propagation du Covid 19 ».

Monsieur Dieng prenant la parole au nom des codecs, s’est dit satisfait par ce geste social et humanitaire mené par le Maire. « Nous remercions la Commune d’avoir fait ce don pour désinfecter les écoles », s’est-il réjouit.

Monsieur Kane Diallo a par ailleurs remercié Monsieur Mamoudou Alassane Camara directeur des toutes pour sa modeste et noble contribution, a la riposte contre les effets du coronavirus dans la Commune.

Monsieur Amadou Kane DIALLO, Maire de la Commune de OGO, a remis ce Mardi 19 Mai 2019 aux représentants des codec des écoles de la Commune des produits de désinfection composés de savon, de détergent, d'eau javel, de gels hydroalcolique et des laves mains bouilloire.Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du représentant de l'État.Ce don entre dans le cadre de la reprise des cours prévue pour le 02 juin 2020.