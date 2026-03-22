LE MAROC DÉCLARÉ VAINQUEUR DE LA CAN 2025: LES COULISSES DE LA DÉCISION CHOC DE LA CAF

L'avenir et le TAS pourraient en décider autrement, mais en l'état actuel, le Maroc est le "nouveau" vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025. La décision de retirer le titre au Sénégal - déclaré forfait - malgré la finale remportée sur le terrain (1-0) le 18 janvier a été annoncée ce mardi soir par la Confédération africaine de football. Mais en fait, c'est depuis la fin d'après-midi qu'un bruit commençait à revenir avec insistance sur un possible retournement de situation dans le dossier de la finale houleuse de la CAN.





Ce dossier a été réexaminé en intégralité, dans la journée, par le jury d'appel de la CAF, réuni au Caire en Égypte. Toutes les parties prenantes liées aux événements de la finale ont été entendues en visio. Devant cette commission, le Maroc avait complété son dossier par rapport à l'audition en première instance. En revenant en détail sur l'ensemble des faits de la fin de cette finale de la Coupe d'Afrique 2025.







La Fédération marocaine a mis en avant des cas similaires et les sanctions qui ont suivi



"L’enjeu du recours dépasse le cadre du match concerné. Il porte sur l’interprétation de dispositions essentielles à la stabilité, à la cohérence et à la crédibilité des compétitions dans leur ensemble et ne vise pas à 'refaire le match' ou à remettre en question la performance des équipes en présence", explique un proche de la Fédération royale marocaine.







Dans son dossier, cette dernière a notamment mis en avant un historique avec différentes sorties d'équipes du terrain et les décisions qui ont suivies.



De nombreux interlocuteurs dans les institutions sportives étaient toutefois ce mardi soir surpris de cette décision, et notamment de la gestion globale de la CAF sur ce dossier hautement important. Vers minuit, la Fédération sénégalaise n'avait pour sa part toujours pas officiellement communiqué. Mais il se murmurait en coulisses qu'elle réfléchissait déjà à formuler un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), seule juridiction compétente pour statuer sur ce cas après la décision du jury d'appel. Cette décision peut être contestée devant le TAS dans un délai de dix jours. Charge ensuite à l'institution basée à Lausanne d'étudier le dossier plus en profondeur, pour valider ou casser la sanction prononcée par la CAF. L'histoire n'est donc probablement pas terminée.



































































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