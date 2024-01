LE MAROC ÉLIMINÉ DE LA CAN I REGRAGUI DÉFEND HAKIMI ET ASSUME LA DÉSILLUSION : "J'AI ÉCHOUÉ"

Il arrivait à la CAN avec le costume de favori après son brillant parcours jusqu'aux demi-finales de la dernière Coupe du monde. Le Maroc n'a pas su assumer ce statut. Tombés sur une Afrique du Sud bien organisée et d'une efficacité clinique (2-0), les Lions de l'Atlas ont chuté dès le stade des 8es de finale mardi. Cette compétition est pleine de sensations, et ils en sont désormais l'exemple le plus symbolique. "On est très déçus parce qu'on était venu avec l'ambition de la gagner. Ce n'était pas prévu mais cette coupe est vraiment difficile, a lâché un Walid Regragui dépité au micro de BeIN Sports. Il y a beaucoup de surprises, on était prévenus."



Celle-ci est de taille. Elle s'est matérialisée sur un cauchemar en trois actes dans une fin de match insoutenable. Menés au score sur un but d'Evidence Makgopa juste avant l'heure de jeu, les Marocains se sont vu revenir dans le match quand ils ont obtenu un penalty à la 82e minute, après l'intervention du VAR. Achraf Hakimi a pris ses responsabilités. Mais le défenseur du PSG a trop enlevé sa frappe et le ballon est venu s'écraser sur la transversale. "Le penalty, ça arrive, c'est le football, a commenté Regragui. Achraf nous aurait peut-être permis de revenir dans le match."





C'était le premier acte du scénario du pire. Quelques instants plus tard, Sofyan Amrabat a laissé les Lions de l'Atlas à dix pour la fin de la rencontre en accrochant Teboho Mokoena alors qu'il était en position de dernier défenseur. Dans la foulée, le Sud-Africain s'est fait justice lui-même. Et de quelle manière. Il a enveloppé une merveille de coup franc pour nettoyer la lucarne et mettre un terme aux derniers espoirs des Marocains.



"CE N'EST PAS À L'IMAGE DE NOTRE ÉQUIPE"



Cette fin de match où le Maroc n'a plus rien maîtrisé, c'est bien ce que Regragui a retenu, plus que le penalty manqué par Hakimi. Ainsi que le manque de réalisme affiché par l'ensemble de son équipe sur l'ensemble d'une rencontre où elle n'a jamais su exprimer son formidable potentiel. "Quand on regarde les situations à la fin, comment on a lâché… Ce n'est pas à l'image de notre équipe, a déploré le sélectionneur du Maroc. On a fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas. On ne peut pas se permettre de louper autant de situations."





Regragui n'en veut pas à ses joueurs pour autant. Il n'a jamais tiré la couverture à lui quand le Maroc a enflammé la Coupe du monde au Qatar. Mais l'échec de cette CAN, il le prend pour lui. "J'assume cette responsabilité, mes choix, tout ce qui s'est passé, a-t-il insisté. On va réfléchir et bien penser à ce qu'on n'a pas bien fait, pour corriger ça et revenir plus fort. C'est un groupe où il y a beaucoup de jeunes qui vont apprendre de cette compétition."

Reste à savoir s'il sera encore là pour les encadrer. Regragui avait annoncé qu'il était prêt à quitter son poste si le Maroc ne parvenait pas à intégrer le dernier carré. Il ne l'a pas oublié. "Je l'avais dit, a-t-il rappelé. Le Maroc se devait d'aller en demi-finale. Donc je vais m'assoir avec mon président et on va bien discuter. Moi, en tout cas, je ne me cache jamais. On prendra nos responsabilités et moi la mienne. J'ai échoué donc il faut assumer." Le cauchemar passé, les prochaines semaines risquent d'être mouvementées au sein des Lions de l'Atlas.