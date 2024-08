LE SÉNÉGAL LANCE AVEC SUCCÈS SON PREMIER SATELLITE, GAINDESAT

Le décollage de Gaindesat a eu lieu ce vendredi 16 août 2024 à 18h45 La fusée Falcon 9 a décollé de Vandenberg, Californie, et a mis en orbite 116 mini satellites et cubesats, dont le GAINDESAT-1A. Ce lancement représente non seulement un exploit pour le Sénégal, mais aussi un moment de fierté pour tout le continent africain. Le Sénégal devient ainsi le deuxième État francophone subsaharien, après Djibouti, à posséder son propre satellite.



Gaindesat est chargé de missions cruciales pour le développement du Sénégal. Parmi ses principales missions, on compte la collecte de données pour diverses agences étatiques, notamment :



La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) : Gaindesat fournira des données précieuses pour mieux gérer les ressources en eau du pays. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) : Le satellite aidera à améliorer les prévisions météorologiques et la sécurité aérienne. L’Office des lacs et des cours d’eau (OLAC) : Gaindesat contribuera à la surveillance et à la gestion des lacs et cours d’eau du Sénégal.





Le lancement de Gaindesat témoigne de l’engagement du Sénégal envers l’innovation et le progrès technologique. Il représente un jalon important dans la promotion de la science et de la technologie au Sénégal, tout en renforçant l’indépendance du pays dans le domaine de l’observation et de la gestion de ses ressources naturelles.



Les autorités sénégalaises et les ingénieurs impliqués dans le projet se sont félicités de cette réussite. Le lancement de Gaindesat ouvre de nouvelles perspectives pour le Sénégal, tant au niveau national qu’international, en positionnant le pays comme un acteur majeur dans le domaine spatial en Afrique.











































































