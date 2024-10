LE SÉNÉGAL LÈVE 300 MILLIONS DE DOLLARS (ENVIRON 181 MILLIARDS DE FRANCS CFA) SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL POUR CONSOLIDER SON BUDGET 2024

Le Sénégal a réussi à mobiliser 300 millions de dollars (environ 181 milliards de francs CFA) sur le marché financier international afin de financer ses besoins budgétaires pour l’année en cours. Cette levée de fonds, entièrement souscrite par la banque américaine JP Morgan, vient en réponse à des besoins de financement accrus découlant de l’audit préliminaire des finances publiques, qui sera prochainement examiné par la Cour des Comptes.



Ce financement arrive dans un contexte marqué par le report des décaissements initialement prévus du Fonds Monétaire International (FMI) en raison de cet audit. Face à cette situation, le Gouvernement sénégalais prévoit d’initier des discussions avec le FMI pour définir un nouveau programme de coopération axé sur la consolidation du cadre macroéconomique, en phase avec la vision de développement des nouvelles autorités.



Pour l’État sénégalais, cette opération s’inscrit dans une dynamique de gestion responsable et transparente des finances publiques, conformément aux objectifs définis dans le référentiel de politique publique « Sénégal 2050 ». La confiance des investisseurs internationaux témoigne de la solidité de la signature du Sénégal, résultat des efforts de communication du pays lors des récentes assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.



La levée de fonds s’est opérée sous la forme de réouverture de titres obligataires émis en juin dernier, avec une échéance en 2031. Ce placement privé, exécuté avec JP Morgan, bénéficie d’un taux d’intérêt de 6,33 %, et inclut une couverture contre le risque de change, assurant une maîtrise du coût de la dette grâce à la parité fixe entre le franc CFA et l’euro.



Cette émission de titres, la dernière pour 2024, permet au Sénégal de maintenir une position de transparence et de crédibilité auprès des investisseurs, consolidant son statut d’émetteur stable et responsable. Dans les mois à venir, le Gouvernement envisage de renforcer son dialogue avec ses partenaires financiers, notamment avec le FMI, en vue d’aligner ses objectifs de financement et de gouvernance avec les impératifs de sa vision stratégique.



















































































