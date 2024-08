LE VICE-PRÉSIDENT GAMBIEN MOHAMMED BS JALLOW EN VISITE DE TRAVAIL AU SÉNÉGAL POUR RENFORCER LES LIENS BILATÉRAUX

Le vice-président de la Gambie, Mohammed BS Jallow, a entamé une visite de travail de deux jours au Sénégal. Il a été accueilli par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Cette visite a pour objectif de renforcer l’amitié et la coopération entre les deux pays, comme l’a indiqué le bureau du Vice-président. M. Jallow, accompagné de plusieurs ministres, rencontrera également le président Bassirou Diomaye Faye, pour discuter des relations bilatérales uniques entre les deux nations, ancrées dans une histoire, une géographie et une culture communes.



Cette visite intervient peu de temps après une réunion importante du comité militaire conjoint Sénégal-Gambie à Bakau, sur la côte atlantique gambienne. La réunion, présidée par le ministre gambien des Forces armées, a vu la participation de l’ambassadeur sénégalais et du sous-chef d’État-major général des armées du Sénégal. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale et les accords de défense entre les deux pays.



En parallèle, la 10ème réunion bilatérale entre les Douanes sénégalaise et gambienne s’est tenue à Dakar, sous la présidence de Bassirou Sarr, directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget. Cette réunion reflète l’importance des relations économiques et de sécurité entre les deux pays.



Historiquement, le Sénégal et la Gambie ont tenté une union politique et économique à travers la Confédération sénégambienne de 1981 à 1989. Plus récemment, le Sénégal a joué un rôle crucial lors de la crise politique en Gambie en 2017, facilitant la transition pacifique du pouvoir de Yahya Jammeh à Adama Barrow.



La visite de Mohammed BS Jallow au Sénégal est la deuxième d’un chef d’État africain depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye le 24 mars dernier, après sa visite officielle en Mauritanie. Cette série de visites souligne l’importance des relations diplomatiques régionales pour le président Bassirou Diomaye Faye.

















































Rts