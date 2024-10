LÉGISLATIVES 2024 | LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL REJETTE LE RECOURS CONTRE BARTHÉLÉMY DIAS

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision ce 10 octobre 2024, déclarant irrecevable le recours déposé par Serigne Modou Dièye contre la candidature de Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu.



La requête visait à invalider la candidature de Dias, avec pour argument qu’il n’aurait pas rempli certaines conditions d’éligibilité, selon la coalition And Liggey Sunu Reew (ALSR).



ALSR avait officiellement soumis sa réclamation mardi dernier auprès du Conseil constitutionnel, demandant la disqualification de Barthélémy Dias pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Le dépôt de ce recours s’inscrit dans un contexte électoral déjà tendu, marqué par des contestations et des débats autour de plusieurs candidatures.



Le Conseil constitutionnel, présidé par Mamadou Badio Camara, a statué sur cette affaire, en rejetant la demande d’invalidation.



L’arrêt stipule : « La requête introduite par Serigne Modou Dièye est irrecevable. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. » Les membres du Conseil ont délibéré en séance, en présence de plusieurs magistrats, dont Mouhamadou Diawara, Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dièye, Cheikh Ndiaye et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, avec l’assistance de Maître Ousmane Ba, chef du greffe.