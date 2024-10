LÉGISLATIVES 2024 | LES PARTIS ET COALITIONS INVESTISSENT LE TERRAIN

La campagne électorale pour les législatives a débuté, marquant le coup d’envoi pour les candidats qui rivalisent d’ingéniosité et d’efforts pour convaincre les électeurs. Dès les premières heures, plusieurs partis et coalitions ont commencé leurs activités, multipliant caravanes et rassemblements populaires dans les différentes régions du Sénégal.



Ousmane Sonko, tête de liste de la coalition Pastef, a lancé sa campagne à travers une caravane impressionnante, partant de Keur Ndiaye Lo avant de se rendre à Darou Khoudoss Mboro. Le candidat a été accueilli en héros par des militants enthousiastes. En plus des échanges chaleureux avec les habitants, Sonko a prononcé sa première déclaration de campagne à Darou Khoudoss, promettant de trouver une solution rapide à la crise de l’eau qui sévit dans la région. Il a également exprimé sa volonté de renégocier certains contrats au bénéfice du peuple. Son convoi s’est ensuite dirigé vers Taiba Ndiaye et Tivaoune, avec une dernière étape à Thiès pour un grand meeting.



L’inter-coalition « Samm Sa Kaddu », « Takku Wallu » et « Jamm Ak Njariñ » a choisi un rassemblement à Grand Dakar pour son lancement. Les leaders de la coalition se sont réunis pour définir l’itinéraire d’une caravane prévue dans les prochains jours. Cette initiative marque un engagement collectif à mobiliser les Dakarois pour une participation massive lors du scrutin.



La coalition « Samm Sunu Rew » a, quant à elle, organisé une caravane dans les rues de Dakar. Le départ a été donné à la VDN, point de rassemblement où les chefs de file ont ajusté les détails de leur itinéraire. Après une journée intense dans la capitale, ils ont pris la route de Darou Thioubou, une localité située entre le Lac Rose et Keur Massar, où le candidat Famara Ibrahima Cissé compte entamer son tour de campagne.



L’union Naatal Kaw Gui est en campagne à Malem Hodar, dans la région de Kaffrine, avec son candidat Bassirou Ba, tandis que le Dr Elhadji Ibrahima Mbow de l’union citoyenne « Buntu Bi » parcourt les quartiers de Dakar pour son programme de proximité. À la Médina, le lancement a eu lieu à la rue 25×30, chez le doyen Imam Amadou Kane.



À Mbacké, la Coalition Sopi Sénégal, dirigée par Tafsir Thioye, a entamé son meeting d’ouverture avec une foule de militants. À Darou Thioubou, dans la commune de Sangalkam, le candidat Famara Ibrahima Cissé a clôturé une première journée de campagne riche en rencontres. Cheikh Issa Sall, tête de liste de la coalition UNITÉ (Union Nationale pour l’Intégration, le Travail et l’Équité), n’a pas bougé pour cette première journée de campagne. Il a fait une déclaration depuis son siège de Médine à Mbour. Demain matin à 10 heures, il précédera une caravane à Djofior et à Kaolack.



La coalition « Gokh You Bess », après son meeting d’ouverture, sera à Touba demain pour une visite de courtoisie et du porte-à-porte. La coalition « MÀNKOO LIGGÉEYAL SÉNÉGAL », dirigée par Souleymane Ndiaye, Secrétaire Général du Mouvement S2DD (Synergie pour un Développement Durable), a parcouru Ouakam, les Parcelles Assainies, Niary Tally, Ouagou Niayies et Grand Yoff.



Moustapha Diop, tête de liste de « Farlu », a débuté sa campagne par des prières à Touba, avant de se rendre dans les localités de Loumbal Dadi et Loboudou, dans la commune de Keur Momar Sarr. La région de Saint-Louis accueillera la caravane dans la soirée.



La tête de liste de la coalition Sénégal « Késé » était à Ngor cet après-midi pour rencontrer un autre investi, responsable dans la zone, nommé Omar Sèye. Sur place, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui n’est pas investi mais qui a décidé de prêter main forte à la coalition, était également présent.



Les candidats et les leaders de chaque coalition poursuivent leurs parcours à travers le Sénégal, affirmant leur détermination à convaincre les électeurs et à faire entendre leurs promesses pour l’avenir du pays.





















































Rts