LÉGISLATIVES DU 17 NOVEMBRE 2024 | 49 LISTES RETENUES POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES

En prélude aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, la Direction Générale des Élections (DGE) a procédé, ce jeudi, au tirage au sort pour déterminer l’ordre de passage des candidats pour le dépôt des dossiers de candidature. Ce dépôt est prévu du samedi 28 septembre à 8 heures au dimanche 29 septembre 2024 à minuit.



Au total, 49 listes de partis politiques, coalitions et entités regroupant des candidats indépendants ont été retenues pour cette échéance électorale majeure.



Le tirage au sort, effectué sous l’égide de la DGE, a établi l’ordre de dépôt des candidatures, permettant à chacune des 49 listes de soumettre officiellement ses documents dans un délai imparti. Voici quelques-unes des formations politiques en lice :



1. Parti Rénovation et l’émergence du Sénégal



2- coalition Dundu



3- Sam Sa Kaddu



4- Rv Natangué



5- Parti En Avant



6- Coalition Sénégal Kessé



7- And Liggey Sunu Rew



8- And Dollel Liggey Kat Yi



9- Coalition Le Temps de la Jeunesse Dafa Diott



10- Coalition Rond Point



11- Coalition Dekkal Teranga



12- Parti Garap – ADS



13- Parti Ensemble pour le Sénégal



14- Coalition And Bessal Sénégal



15- Parti Union des Groupes Patriotes



16- Coalition Raab



17- Samm Sa Gafa Samm Sa Euleuk



18- Coalition Xalleu Yoon



19- Coalition Front pour la Justice et le Développement durable



20- Coalition Farlu



21- Coalition Front Defar Sa Gox



22- Coalition Gox Yu Bess



23- Coalition Alliance Samm Sunu Sénégal



24- Coalition Actions



25- Parti Démocratique Sénégalais (PDS)



26- Bokk Dokhal Sénégal Delossi Yakaar (BDS)



27- Coalition Front Sénégal Biñu Bokk



28- Bess Du Ñak



29- Coalition Front Mankoo Liggeyal Sénégal



30- Coalition Guem Sa Rew Tekki Jotna



31- Coalition Sopi Sénégal



32- Grande Coalition Wallu Sénégal



33- Coalition Pôle Alternatif 3e voie



34- Coalition Républicaine/ Samm Sunu Rew



35- Union nationale pur l’intégrité le travail et l’équité



36- Takku Wallu Sénégal



37- Pastef



38- Union Naatal Kaw Gui



39- Coalition Wareef



40- Coalition Jamm Ak Jariñ



41- Alliance Jëf Jël



42- Andi Nawlei



43- Secteur privé



44- Coalition Pôle Alternatif Jubënti Sénégal



45- Union Citoyenne / Bint Bi



46- Coalition And Ci Koluté Nguir Sénégal



47- Les Nationalistes / Jeul Liñu Moom



48- En Marche Pour le Renaissance du Sénégal



49- Taxawu Artisanat















































































Rts