LÉGISLATIVES DU 17 NOVEMBRE 2024 | LES DATES CLÉS DU PROCESSUS ÉLECTORAL

Le Sénégal entre dans une nouvelle phase de son processus électoral avec les élections législatives prévues le 17 novembre 2024. À quelques semaines du scrutin, plusieurs étapes rythment déjà la préparation de cet événement démocratique majeur.



Temps d’antenne et déclarations des candidats à la RTS



La campagne médiatique démarre avec l’enregistrement des premières déclarations des candidats à la RTS, à partir de ce jeudi 24 octobre. Chaque liste disposera de trois minutes par jour pour s’exprimer à l’antenne, jusqu’au samedi 26 octobre. Ces enregistrements se feront exclusivement dans les studios de la chaîne publique, et la première diffusion est prévue pour le dimanche 27 octobre, jour de lancement officiel de la campagne électorale.





27 octobre 2024 : lancement de la campagne électorale



La campagne officielle pour les législatives démarrera ce dimanche 27 octobre. Les partis et coalitions auront jusqu’au vendredi 15 novembre, à minuit.



Déclarations de candidature et distribution des cartes d’électeur



La Direction générale des élections (DGE) a annoncé la publication, au plus tard le 7 octobre, d’un arrêté recensant les déclarations de candidature. Par ailleurs, les commissions de distribution des cartes d’électeur, mises en place le 12 octobre, poursuivront leur travail jusqu’au samedi 16 novembre à minuit.







22 octobre 2024 : notification aux partis des représentants dans les bureaux de vote



Le 22 octobre, la DGE a notifié aux partis, coalitions de partis et listes indépendantes l’identité des représentants de chaque liste dans les bureaux de vote. Cette étape fait suite à la publication, le 17 octobre, de l’arrêté fixant la carte électorale.



28 octobre 2024 : nomination des membres des bureaux de vote



Un arrêté portant sur la nomination des membres des bureaux de vote sera publié le mardi 28 octobre.



2 novembre 2024 : nomination des représentants des listes dans les commissions de recensement



Le samedi 2 novembre, la DGE annoncera les noms des représentants des listes de candidature dans les commissions départementales de recensement des votes (CDRV), ainsi qu’auprès du ministère de l’Intérieur et des présidents de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) et du Conseil constitutionnel.





Résultats du scrutin



Les CDRV devront publier les résultats du scrutin au plus tard le mardi 19 novembre, soit deux jours après l’élection. Par la suite, la CNRV communiquera les résultats provisoires des législatives d’ici le vendredi 22 novembre.





































































Rts