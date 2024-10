LÉGISLATIVES- Pastef investit sur sa liste sept (7) personnes vivant avec un handicap- Une première au... Sénégal !

Le développement de la société Sénégalaise requiert la contribution de tous les citoyens et citoyennes. Ce qu'a certainement compris les nouvelles autorités du pays. Qui ne cessent de démontrer qu'ils placent très haut au rang de ses préoccupations la participation sociale des personnes handicapées, laquelle devrait contribuer indéniablement à l’avancement de notre société.



À preuve, tout récemment, au mois d'Août dernier, le premier ministre a reçu en audience des responsables des organisations spécialisées dans la prise en charge des enfants handicapés. Après avoir recueilli leurs doléances, Ousmane Sonko a pris des engagements pour leur bien-être dans les écoles et établissements. Un engagement du gouvernement dirigé par le chef de file de Pastef salué un peu partout à travers le globe.



Last but not least, Ousmane Sonko qui, a, apparement, jeté son dévolu sur un véritable exercice du droit à l’égalité, a inclu, contre toute attente, sept personnes vivant avec un handicap dans la liste des investis de son parti en prélude aux législatives du 17 Novembre prochain. Une première dans l'histoire politique du Sénégal qui constitue un instrument de valeur permettant d’accroître la participation des personnes handicapées à la société Sénégalaise et de faire respecter encore davantage leurs droits.



En somme, il s'agit d'un avantage au profit des personnes vivant avec un handicap, jusqu'ici marginalisés, s'inscrivant dans l’ensemble des politiques et des stratégies à l'actif du gouvernement "Diomaye/Sonko" visant à favoriser la pleine participation de tous et de toutes afin de construire une société plus inclusive, solidaire et plus équitable. Ce fait sans précédent marque un tournant et réaffirme l’engagement du gouvernement à relever ce défi de faire du "pays de la Téranga" un endroit où les personnes handicapées peuvent vivre à part entière et non entièrement ....à part.



Pour une première, des députés en situation de handicap - si et seulement si sont élus- porteront la voix des millions de citoyens concernés, laissés pour compte. Entre préjugés, obstacles et autocensure, ils pourront enfin faire bouger les lignes! Chapeau bas Sonko!