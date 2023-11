LIGUE 1 - LE PSG DOMINE MONACO AU TERME D'UN MATCH SPECTACULAIRE (5-2)

Voilà un choc qui a tenu ses promesses et devrait redorer l'image offensive de la Ligue 1. Le PSG a surclassé Monaco, vendredi, en ouverture de la 13e journée du championnat dans une affiche au sommet (5-2). Supérieurs collectivement et individuellement à des Monégasques volontaires, les Parisiens ont montré une grande qualité en attaque avec cinq buteurs différents. Les hommes de Luis Enrique confortent leur place de leader et relèguent l'ASM, troisième, à six longueurs.



Les absences de Warren Zaïre-Emery et de Marquinhos n'ont pas perturbé les Parisiens, qui ont tout de suite mis le pied sur le ballon et tenté de prendre à revers des Monégasques mordants dans leur pressing haut. C'est dans ce registre que Mbappé est allé décocher une première flèche joliment repoussée par Philipp Köhn (8e). Monaco a répondu avec une belle projection puis un corner sur lequel Soungoutou Magassa a permis à Gianluigi Donnarumma de briller (11e).





KÖHN FAUTIF, DONNARUMMA AUSSI



S'il a tenu bon face à la frappe croisée d'Achraf Hakimi (17e), Köhn n'a ensuite pas su capter celle d'Ousmane Dembélé et le ballon est revenu sur Ramos, qui a marqué de près (1-0, 18e). L'ASM n'a toutefois pas eu le temps de cogiter. Elle a été relancée par Donnarumma, auteur d'une relance au pied désastreuse vers Minamino, qui ne s'est pas fait prier pour le punir (1-1, 22e). Les deux portiers se sont cependant repris. Celui de l'ASM a tenu tête à Mbappé (33e) avant de s'incliner face à lui sur penalty pour un 14e but cette saison en L1 de l'attaquant parisien (2-1, 39e). Donnarumma, de son côté, a détourné une belle tentative de Minamino (45e).





Après la pause, les joueurs d'Adi Hütter ont voulu se montrer plus conquérants et Minamino a encore sollicité le portier adverse (47e). Aleksandr Golovin a pourtant manqué d'inspiration dans les 30 derniers mètres parisiens face à des locaux sérieux dans leur placement à l'image d'un Fabian Ruiz combatif. Préféré à Wissam Ben Yedder, Folarin Balogun a longtemps été mis sous l'éteignoir.



DEMBÉLÉ DÉBLOQUE ENFIN SON COMPTEUR



Solide dans sa moitié de terrain, le PSG a su attendre son moment et frapper fort. Ruiz a joué un coup franc dans son camp et lancé Ousmane Dembélé qui s'est joliment emmené le ballon sur la droite avant d'aller placer un puissant tir en angle fermé sous la barre de Köhn (3-1, 70e). L'ancien Barcelonais a signé son premier but avec le PSG et bonifié son incessante activité. Il a cédé sa place à Bradley Barcola dans la foulée et pu voir Vitinha envoyer sa frappe enroulée de 20 mètres dans la lucarne gauche de Köhn (4-1, 72e).



Malgré ces deux buts encaissés rapidement, les Monégasques ont su vite répliquer par Balogun, qui est enfin parvenu à prendre la profondeur (4-2, 75e). Krépin Diatta, Maghnes Akilouche et Ben Yedder sont entrés (78e) et les visiteurs ont tout misé sur l'attaque. Ils n'ont cependant pas réussi à réduire encore le score et confirment leurs récentes difficultés en déplacement. Le dernier mot a plutôt été pour Randal Kolo Muani, lancé en même temps que Barcola et buteur sur corner (5-2, 90e+6). Après avoir marqué avec les Bleus contre la Grèce (2-2), l'ancien Nantais continue d'engranger de la confiance. Avant d'affronter Newcastle en Ligue des champions, les voyants sont au vert pour les attaquants parisiens.