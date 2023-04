LIGUE DES CHAMPIONS - LE CAUCHEMAR ABSOLU D'UPAMECANO, LA PALETTE COMPLÈTE D'HAALAND : LES TOPS ET FLOPS DE CITY-BAYERN

Mais quel régal… Il y eut d'abord cette première période où il fut sans cesse en mouvement, ces dribbles incessants (et son enchainement de petits ponts à la 48e) et, bien sûr, ce but de la tête au timing impeccable. Il a incarné la domination de City grâce à une évidente supériorité technique. Quand il est dans ce ton-là, le Portugais est absolument injouable et même Alphonso Davies n'a rien pu faire face à sa malice.



Erling Haaland, le but et bien plus que ça

A tous ceux qui pensent que cet homme-là n'est qu'un buteur un peu borné, regardez simplement sa passe décisive : un merveilleux centre pour Bernardo Silva sur le deuxième but de City. Poison constant, empêcheur de tourner en rond, le Norvégien y est aussi allé, évidemment, de son but de renard. Son entreprise de démolition fut efficace ce mardi. Le Bayern aura bien du mal à s'en remettre.



Ruben Dias, quelle masterclass !

Il n'a pas marqué et fut pourtant l'un des Citizens les plus décisifs. Il faudra se souvenir de son incroyable sauvetage devant Musiala alors qu'Ederson était battu (26e). Sans sa solidité, le match aurait pu prendre une tout autre tournure. Il a mis dans sa poche Gnabry et Sané en lisant parfaitement les trajectoires. Une vraie masterclass du Portugais très exposé alors que son équipe assumait les un-contre-un en défense.



Sommer, l'exceptionnelle parade

Il a vécu une soirée pénible. Même s'il ne peut pas grand-chose sur les trois buts mancuniens, son jeu au pied a causé bien des tracas aux siens, diffusant une grande fébrilité. Mais il a aussi enchaîné les grandes parades, six au total tout de même. Un match tout en paradoxe. Mais s'il fallait retenir un fait saillant de son match, on se souviendra longtemps de son incroyable arrêt réflexe du pied, les fesses dans le gazon face à Gündogan.





FLOPS

Upamecano, la boulette et le calvaire

Dayot Upamecano passait déjà une soirée des plus délicates à Manchester. Bousculé dans les duels, il avait déjà failli coûter cher à son équipe sur une passe mal assurée à son gardien. Ce n'était que partie remise. Car c'est bien lui le grand responsable du deuxième but mancunien. Que lui est-il passé par la tête sur cette mauvaise conduite de balle ? Grealish est venu lui voler le ballon dans les pieds à 25 mètres de son but et la sanction fut immédiate. Sur le troisième but, il oublie Haaland dans son dos et a précipité la chute du Bayern. L'infortuné Upamecano a fini la rencontre avec la trouille aux basques et transpirait l'angoisse sur chaque prise de balle. Un naufrage rare à ce niveau de la compétition et une issue terrible pour celui qui avait survolé le 8e de finale face au PSG…





Le choix des dirigeants du Bayern

Alors que Julian Nagelsmann restait sur huit victoires consécutives en Ligue des champions et un 8e de finale maîtrisé face au PSG, ses dirigeants ont choisi de lui couper la tête. Sans discuter des raisons de leurs choix, le timing, au beau milieu de la saison alors que rien ne semblait pointer une quelconque urgence, pose au minimum question. Cette débâcle sur le terrain de City ajoutera quelques interrogations autour de leur décision. Peut-être que l'équipe de Nagelsmann aurait subi la même raclée mais il est certain que celle de Tuchel a complètement pris l'eau. Une élimination, qui ne fait guère de doute aujourd'hui, donnera quoiqu'il en soit tort aux dirigeants du Bayern.