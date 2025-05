LIGUES DES CHAMPIONS - PSG : MBAPPÉ SALUE LA VICTOIRE DE PARIS : "LE GRAND JOUR EST ENFIN ARRIVÉ"

Kylian Mbappé, moqué par bien des supporters du PSG car parti au Real Madrid juste avant que le club ne remporte enfin la Ligue des champions, a joué la carte de la sobriété. Après la victoire de son ancienne formation, qu'il a quitté dans un contexte compliqué et avec qui il est encore en bataille judiciaire pour des millions d'euros qu'il estime impayés, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour féliciter ses ex-partenaires.



"Le grand jour est enfin arrivé. La victoire, et avec la manière, de tout un club. Félicitations PSG", a salué le capitaine des Bleus sur Instagram quelques minutes après le coup de sifflet final et la victoire 5-0 de Paris contre l'Inter Milan.