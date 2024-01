La CAN aborde les huitièmes de finale avec des rencontres alléchantes

La phase de groupes a produit tout ce que l'on attend du courage dont est faite la CAN T ; des chocs stellaires, des buts, des records, une histoire et des fans passionnés présents sur les sites de match.



Dans le match phare du tour, le Sénégal, champion en titre, affrontera la Côte d'Ivoire, hôte du tournoi.



Les Elehpants ont subi une défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale lors de leur dernier match de groupe, mais ils ont quand même progressé. Ils sont désormais confrontés à la lourde tâche de vaincre une équipe sénégalaise en forme qui n'a pas encore perdu de points.



Deux autres poids lourds africains s'affronteront lorsque le Nigeria rencontrera le Cameroun. Les deux équipes ont connu des phases de groupes inégales mais restent des puissances continentales.



Ailleurs, le Maroc a dominé son groupe sans encaisser et cherchera à poursuivre sa belle forme contre l'Afrique du Sud.



Après avoir étonnamment remporté le Groupe A sans défaite, les outsiders de la Guinée équatoriale tenteront de provoquer une nouvelle surprise contre la Guinée. La Namibie, à élimination directe pour la première fois, sera confrontée à un défi de taille face à l'Angola, double quart de finaliste.



Malgré une phase de groupes décevante, le pedigree de l'Égypte en tant que nation la plus titrée de la CAN en fait un adversaire dangereux pour la RD Congo.



D'autres affrontements intrigants voient le Mali affronter le Burkina Faso tandis que le Cap-Vert affronte la Mauritanie.



Avec des matchs à mort subite entre certaines des meilleures équipes africaines, les huitièmes de finale de la CAN TotalEnergies de la CAF promettent une action palpitante et un drame alors que les grands favoris et les courageux outsiders s'affronteront.







La phase de groupes a produit tout ce que l'on attend du courage dont est faite la CAN TotalEnergies CAF ; des chocs stellaires, des buts, des records, une histoire et des fans passionnés présents sur les sites de match.



Dans le match phare du tour, le Sénégal, champion en titre, affrontera la Côte d'Ivoire, hôte du tournoi.



Les Elehpants ont subi une défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale lors de leur dernier match de groupe, mais ils ont quand même progressé. Ils sont désormais confrontés à la lourde tâche de vaincre une équipe sénégalaise en forme qui n'a pas encore perdu de points.



Deux autres poids lourds africains s'affronteront lorsque le Nigeria rencontrera le Cameroun. Les deux équipes ont connu des phases de groupes inégales mais restent des puissances continentales.



Ailleurs, le Maroc a dominé son groupe sans encaisser et cherchera à poursuivre sa belle forme contre l'Afrique du Sud.



Après avoir étonnamment remporté le Groupe A sans défaite, les outsiders de la Guinée équatoriale tenteront de provoquer une nouvelle surprise contre la Guinée. La Namibie, à élimination directe pour la première fois, sera confrontée à un défi de taille face à l'Angola, double quart de finaliste.



Malgré une phase de groupes décevante, le pedigree de l'Égypte en tant que nation la plus titrée de la CAN TotalEnergies CAF en fait un adversaire dangereux pour la RD Congo.



D'autres affrontements intrigants voient le Mali affronter le Burkina Faso tandis que le Cap-Vert affronte la Mauritanie.



Avec des matchs à mort subite entre certaines des meilleures équipes africaines, les huitièmes de finale de la CAN TotalEnergies de la CAF promettent une action palpitante et un drame alors que les grands favoris et les courageux outsiders s'affronteront.