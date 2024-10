La Corée du Nord envoie des troupes en Ukraine pour soutenir la Russie, selon Zelensky

La Corée du Nord envoie des armes et des soldats pour soutenir les troupes russes, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Il a fait ces commentaires dimanche lors de son discours quotidien à la nation, ajoutant que les relations de l'Ukraine avec ses partenaires occidentaux devaient se développer pour tenir l'alliance adverse à distance.



"Lorsque nous parlons d'une plus grande capacité à long terme pour l'Ukraine et de fournitures plus décisives pour nos forces, il ne s'agit pas seulement d'une liste d'équipements militaires", a-t-il déclaré.



"Il s'agit d'accroître la pression sur l'agresseur, ce qui sera plus fort pour la Russie que ce qu'elle peut supporter. Et il s'agit d'empêcher une guerre plus importante."





Le dirigeant ukrainien a déclaré qu'il poursuivrait son "plan de victoire" - une proposition qui contient les conditions supposées correctes pour mettre fin à la guerre - afin de garantir la paix.







L'alliance entre Moscou et Pyongyang renforcée depuis le printemps



Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est devenu l'un des principaux alliés de M. Poutine depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine début 2022.



L'affirmation selon laquelle la Corée du Nord envoie des soldats pour soutenir les troupes russes a été lancée pour la première fois le 11 octobre, après que des médias ont suggéré que des hauts fonctionnaires de Kyiv et de Séoul affirmaient que des ingénieurs militaires nord-coréens étaient déployés pour aider la Russie à cibler l'Ukraine à l'aide de missiles balistiques.







Les médias ont également affirmé que des troupes nord-coréennes combattaient en Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky certains seraient en formation en Russie avant d'être prochainement déployés.



Le Kremlin a rejeté ces allégations, le porte-parole du gouvernement, Dmitri Peskov, déclarant aux journalistes à Moscou : "Cela ressemble à une autre fake news".



Washington affirme de son côté que Pyongyang a envoyé plus de 16 000 conteneurs contenant des munitions en Russie.