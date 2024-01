La Côte d'Ivoire espère faire amende honorable lors du choc des poids lourds contre le Sénégal

Tout est prêt. Le Sénégal, tenant du titre, affrontera la Côte d'Ivoire, hôte, lundi 29 janvier, au Stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro, pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.



Le match s'annonce comme une rencontre difficile, basée sur les ambitions des deux équipes dans la CAN T CAF Côte d'Ivoire 2023 en cours. Alors que les Éléphants cherchent à corriger les torts de la phase de groupes, ils feront tapis.



Les Lions de la Teranga se sont qualifiés invaincus dans leur groupe et espèrent continuer avec la même énergie lors des huitièmes de finale.



La Côte d'Ivoire veut rattraper sa mauvaise performance en phase de groupes, qu'elle a progressée avec seulement 3 points et qui fait partie des meilleures équipes troisièmes.



Les Éléphants voudront compenser leurs mauvaises performances lors de leurs deux derniers matchs contre le Nigeria et la Guinée équatoriale en éliminant le Sénégal et en se qualifiant pour les quarts de finale.







Aliou Cissé – sélectionneur du Sénégal



« Notre équipe traverse une bonne période après trois matches, où nous avons obtenu de bons résultats en phase de groupes, et j'en suis satisfait. Nous sommes dans un bon état pour nous concentrer. Les statistiques sont là et je ne peux pas changer le passé et les résultats. Nous sommes dans le présent et nous resterons concentrés. Nous sommes désormais en huitièmes de finale, contre une bonne équipe de Côte d'Ivoire. Nous allons jouer un match très difficile. Si nous gagnons, nous continuerons l’aventure, et si nous perdons, nous rentrerons chez nous.



« Nous nous sommes qualifiés avec 9 points et l'adversaire avec 3 points, cela n'a pas d'importance. Maintenant, une nouvelle compétition a commencé. La Côte d'Ivoire reste une équipe majeure en Afrique, elle a de bons joueurs. La défaite lors de leurs deux derniers matches n’est qu’un accident, ils montreront une autre performance devant leurs supporters.







Moussa Nyakhate - Défenseur sénégalais



« Nous avons bien travaillé cette semaine. Nous devons rester concentrés sur notre façon de jouer en défense et en attaque. Nous resterons concentrés sur nous-mêmes dans le match, et notre objectif reste de gagner. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est bonne, elle a des joueurs avec un bon potentiel et nous les respectons beaucoup. L’ambiance est géniale au sein de l’équipe sénégalaise. Tout le monde est en bon état. Nous avons un merveilleux groupe de vétérans qui encadrent les jeunes joueurs. »







Faye Emers - Sélectionneuse de la Côte d'Ivoire



« Nous avons bien préparé le match contre le Sénégal et nous aborderons le match avec beaucoup de confiance. Les joueurs sont motivés. Je connais bien le groupe et je suis avec eux depuis un an et demi. Les joueurs savent à quoi s'attendre d'eux lors du match contre le Sénégal. Nous aborderons le match avec une bonne confiance. Nous avons bien travaillé depuis que je dirige l’équipe nationale. La Côte d'Ivoire restera la Côte d'Ivoire même si nous n'avons pas été performants en phase de groupes. Si l'on demande au Sénégal quelle équipe il veut affronter en huitièmes de finale, il choisira une autre équipe qui occupe la meilleure troisième place autre que la Côte d'Ivoire.







Jean-Michael Seri - Milieu de terrain de la Côte d'Ivoire



« Quand on est compétitif, on veut remporter le titre continental, surtout quand on accueille la compétition. Dans cette compétition, tout peut arriver. Les choses sont désormais passées et il faut se tourner vers l'avenir, là où nous attend le match contre le Sénégal. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé. Il y aura une nouvelle compétition au sein de cette compétition en huitièmes de finale, et nous voulons progresser avec le nouvel entraîneur, qui est aussi un grand frère pour nous.